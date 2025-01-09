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Стукнул машину на парковке и уехал (но номер телефона оставил) — меня точно лишат прав?

Глава ГАИ разъяснил, в каких случаях разрешается покинуть место ДТП

Вопрос от читателя «За рулем»:

– При выезде с парковки зацепил соседнюю машину. Поскольку хозяина рядом не было, я оставил под дворником записку, чтобы он связался со мной и мы бы уладили ситуацию. Однако он не позвонил, зато через две недели вызвали в ГАИ, где мне вменили оставление места ДТП.Ущерб владельцу пострадавшей машины я возместил, но в ГАИ сказали, что передадут дело в суд, где меня лишат прав. Неужели нет других вариантов?

А.Кудрявцев, г. Калининград

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Вы действительно нарушили требования пунктов 2.5 и 2.6.1 ПДД, которые в случае ДТП требуют немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.

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Необходимо освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств. О происшествии необходимо было сообщить в полицию.

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Возможность оставить место ДТП без сообщения в полицию предусмотрена только если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности оформление документов о происшествии может осуществляться без участия уполномоченных на то сотрудников полиции. Поскольку описанный вами случай к таковым не относится, то в соответствии с частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП вам грозит лишение права управления ТС на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

  • О том, как нужно действовать сразу после ДТП в различных ситуациях, рассказано здесь.
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«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 3955
09.01.2025 
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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