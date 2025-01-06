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Вот чем отличается хороший вариатор от плохого!

Эксперт «За рулем» объяснил, что определяет выносливость вариатора

За вариаторами по пятам ходит слава не слишком надежного узла трансмиссии – в сравнению с классическими АКП и даже некоторыми роботами. Но плохую службу большинству вариаторов сослужила одна особенность конструкции, о которой на страницах нового номера журнала «За рулем» рассказывает эксперт Илья Хлебушкин.

Толкающий ремень (внизу) и тянущая цепь, сложенные по минимальному радиусу
Толкающий ремень (внизу) и тянущая цепь, сложенные по минимальному радиусу
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Он обращает внимание на тот факт, что подавляющее большинство современных вариаторов имеют клиноременную конструкцию с толкающим ремнем, набранным из металлических пластинок, и лишь некоторые автопроизводители применяют тянущую цепь. Таким образом, по типу привода вариаторы делятся на клиноременные и клиноцепные. Второй вариант редок, потому что дороже в производстве – но он и более вынослив.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Во-первых, пластинчатая цепь сама по себе прочнее и дольше не вытягивается. А во-вторых, составленный из пластинок ремень не любит сильно складываться – именно поэтому его ресурс сокращает как езда на максимальной скорости, так и заторы – в этих случаях на одном из шкивов ремень максимально изогнут, так как огибает шкивы по минимальному радиусу. По той же причине у клиноременных вариаторов обычно более узкий силовой диапазон – разница между минимальным и максимальным передаточными отношениями.

То есть цепь по сравнению с ремнем гораздо более гибкая, легче работает по минимальному радиусу и дает возможность без снижения долговечности расширить диапазон передаточных чисел, а заодно и плавность реакций на «пешеходных» скоростях.

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О прочих различиях хороших и плохих вариаторов Хлебушкин рассказывает на примере клиноцепного вариатора Gamma C0GF1. Этот узел знаком нам по кроссоверу Kia Seltos, а также его можно встретить на моделях Kia Cerato и Soul, Hyundai Elantra, Creta и Kona. Его фирменное название – IVT. Именно такой вариатор подвергся полной разборке – чтобы на примере этого конкретного образца вы смогли понять устройство и нюансы конструкции современных вариаторов.

Разбираем вариатор в январском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи «На цепи» Ильи Хлебушкина, журнал «За рулем» № 01 за 2025 год.

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Иннокентий Кишкурно
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