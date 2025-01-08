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Как и почему водители становятся нарушителями поневоле

Петр Шкуматов: В России необходима единая система информирования о штрафах

Информационный вакуум

Ежегодно автомобилисты платят миллиарды рублей штрафов, значительной части которых можно было бы избежать при наличии централизованной системы информирования. Отсутствие стройной системы приводит к тому, что водитель узнает о наложенном штрафе слишком поздно – когда уже невозможно что-либо исправить.

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Типичная ситуация: водитель проезжает по участку дороги, не зная, что он платный, или паркуется в месте с неочевидными правилами, или пропускает срок продления ОСАГО. О нарушении он узнает, когда получит штраф.

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Даже существующие системы оповещения, как например СМС-рассылка от ГК Автодор, работают выборочно и охватывают лишь небольшую часть водителей. Согласно недавнему опросу только 30% автомобилистов получали уведомления о необходимости оплаты проезда по платной дороге или о факте такого проезда. Большинство водителей остается в информационном вакууме до момента получения штрафа за неоплату.

Особенно остро проблема проявляется на платных дорогах, где отсутствие четкой навигации и предупреждений приводит к тому, что водители невольно становятся нарушителями. И если сейчас штраф отменяется при условии оплаты проезда в течение 20 дней с момента его выставления, то в случае вступления в силу поправок в законодательство, при просрочке оплаты надо будет заплатить и за проезд, и собственно штраф, что будет бить по кошельку автомобилистов с двойной силой.

Упущенные возможности

Разговоры про централизованную систему информирования автомобилистов ведутся давно. А толку? На рассылку СМС нужны, как ни странно, деньги. А в последнее время законопроекты, которые предусматривают хоть какое-то финансирование, ложатся под сукно. Нужно потратить 20 копеек на то, чтобы отправить короткое сообщение о факте задолженности? Денег нет.

Хотя такая система могла бы решить множество повседневных проблем автомобилистов. Например, при блокировке выезда с парковки система могла бы моментально связаться с владельцем мешающего автомобиля без разглашения персональных данных третьим лицам.

В случае эвакуации транспортного средства владелец получал бы немедленное уведомление с указанием причины эвакуации и места хранения автомобиля, что избавило бы от необходимости обзванивать службы и нервничать. А может, водитель успел бы добежать до автомобиля, чтобы эту эвакуацию прекратить?

Система могла бы информировать автомобилистов о необходимости прохождения отзывных кампаний, продления страховки и других важных событиях, связанных с эксплуатацией автомобиля.

20 копеек

Почему же система до сих пор не создана? Из-за нежелания тратить 20 копеек на информирование водителей. Это дополнительные бюджетные расходы. Обязанность проверять, не должен ли ты 500 рублей, полностью переложена на плечи автомобилистов ради экономии. Как мы это будем делать – никого не волнует. Если ты не нашел на множестве разрозненных сайтов информацию о долге – получи штраф.

Отсутствие желания помочь людям и межведомственная разобщенность также тормозят процесс создания такой системы. Каждое ведомство предпочитает работать с собственной базой данных, не стремясь к интеграции.

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Технические сложности не являются препятствием – современные технологии позволяют уведомлять человека множеством разных способов, начиная от СМС, заканчивая push-уведомлениями обо всех значимых событиях.

Да, это стоит небольших денег. А реализовать идею хотят бесплатно, поэтому, скорее всего, этого не случится никогда. Так что запасайтесь терпением, добавляйте в закладки разные сайты и постоянно проверяйте – не повис ли на вас какой-нибудь штраф. От ответственности вас никто не освобождает.

  • А еще разумно было бы ввести градацию наказаний для нетрезвых водителей в зависимости от степени опьянения.

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Петр Шкуматов
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 17729
08.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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