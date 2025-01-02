Осторожно: пьяные за рулем!

Каждая четвертая смерть в ДТП – на совести нетрезвых водителей

Жертвами пьяных автомобилистов ежегодно становятся около 3000 человек. И до сих пор неизвестно, насколько сильно были пьяны виновники – такой статистики нет.

Масштаб проблемы

Виновники «пьяных» ДТП составляют ничтожную долю от общего числа водителей – всего около 0,005%. Это означает, что крайне малая группа людей создает огромную угрозу для всего общества.

Последствия пьяных аварий часто оказываются более тяжелыми, чем при обычных ДТП. Нетрезвые водители чаще совершают лобовые аварии, выезжают на тротуары, не пытаются избежать столкновения. Последняя история в Челябинске, где «в хлам» пьяный водитель сбил пятерых пешеходов, включая 11‑месячного ребенка, и скрылся с места происшествия, ярко отражает суть проблемы.

Несовершенство системы наказаний

Существующая система наказаний за пьяное вождение не учитывает степень опьянения нарушителя. Это создает ситуацию, когда водитель с незначительным превышением допустимого уровня алкоголя (например, выпил вечером и поехал утром) получает такое же наказание, как и человек в состоянии сильного и даже сильнейшего опьянения.

Отдельную проблему представляет отказ от медицинского освидетельствования. Многие водители используют это как лазейку, чтобы избежать наказания за нетрезвую езду, хотя формально отказ приравнивается к признанию опьянения и приводит к тем же срокам лишения и штрафам.

Существующие штрафы и даже угроза лишения прав не становятся достаточным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей. Требуется пересмотр системы наказаний с учетом реальной опасности различных степеней опьянения.

Что делать

Разумно было бы ввести градацию наказаний в зависимости от степени опьянения. Для легкого превышения допустимой нормы (0,35...0,5 промилле) достаточным может быть крупный штраф. Дело в том, что снижение физиологических реакций организма человека не наблюдается при содержании алкоголя до 0,5 промилле – это научно установленный факт. То есть факт употребления алкоголя установлен (что за рулем недопустимо), но опасная граница не превышена. Разумно такого водителя просто оштрафовать – чтобы неповадно было.

При среднем уровне опьянения (0,5...1 промилле) уже наблюдается замедление реакции на дорожные события – такой водитель потенциально опасен. Аварийность начинает расти, поэтому для этого диапазона целесообразно к штрафу добавить лишение прав.

Для злостных нарушителей с уровнем алкоголя выше 1 промилле (выпил половину бутылки водки или больше и сразу сел за руль) следует предусмотреть максимально строгие меры: крупный штраф, длительное (даже до пожизненного) лишение прав и конфискацию транспортного средства.

Особое внимание необходимо уделить случаям отказа от медицинского освидетельствования. Здесь требуется найти баланс между эффективным пресечением попыток уклонения от ответственности и защитой прав добросовестных водителей.

То есть нужен комплексный подход: дифференциация наказаний, усиление профилактической работы ГИБДД на дорогах и формирование в обществе атмосферы неприятия к вождению в нетрезвом виде. В таком случае негативный тренд может развернуться.

Каждая сухая цифра в отчетности – это чья-то жизнь, и забывать об этом нельзя!