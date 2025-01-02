#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Осторожно: пьяные за рулем!

Каждая четвертая смерть в ДТП – на совести нетрезвых водителей

Жертвами пьяных автомобилистов ежегодно становятся около 3000 человек. И до сих пор неизвестно, насколько сильно были пьяны виновники – такой статистики нет.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Масштаб проблемы

Виновники «пьяных» ДТП составляют ничтожную долю от общего числа водителей – всего около 0,005%. Это означает, что крайне малая группа людей создает огромную угрозу для всего общества.

Рекомендуем
Остановил инспектор для проверки на трезвость — как не остаться без прав

Последствия пьяных аварий часто оказываются более тяжелыми, чем при обычных ДТП. Нетрезвые водители чаще совершают лобовые аварии, выезжают на тротуары, не пытаются избежать столкновения. Последняя история в Челябинске, где «в хлам» пьяный водитель сбил пятерых пешеходов, включая 11‑месячного ребенка, и скрылся с места происшествия, ярко отражает суть проблемы.

Несовершенство системы наказаний

Существующая система наказаний за пьяное вождение не учитывает степень опьянения нарушителя. Это создает ситуацию, когда водитель с незначительным превышением допустимого уровня алкоголя (например, выпил вечером и поехал утром) получает такое же наказание, как и человек в состоянии сильного и даже сильнейшего опьянения.

Рекомендуем
Россия за трезвость: сдал пьяного водителя – получи 5000 рублей!

Отдельную проблему представляет отказ от медицинского освидетельствования. Многие водители используют это как лазейку, чтобы избежать наказания за нетрезвую езду, хотя формально отказ приравнивается к признанию опьянения и приводит к тем же срокам лишения и штрафам.

Существующие штрафы и даже угроза лишения прав не становятся достаточным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей. Требуется пересмотр системы наказаний с учетом реальной опасности различных степеней опьянения.

Что делать

Рекомендуем
Почему пьяных тянет за руль — научное объяснение

Разумно было бы ввести градацию наказаний в зависимости от степени опьянения. Для легкого превышения допустимой нормы (0,35...0,5 промилле) достаточным может быть крупный штраф. Дело в том, что снижение физиологических реакций организма человека не наблюдается при содержании алкоголя до 0,5 промилле – это научно установленный факт. То есть факт употребления алкоголя установлен (что за рулем недопустимо), но опасная граница не превышена. Разумно такого водителя просто оштрафовать – чтобы неповадно было.

При среднем уровне опьянения (0,5...1 промилле) уже наблюдается замедление реакции на дорожные события – такой водитель потенциально опасен. Аварийность начинает расти, поэтому для этого диапазона целесообразно к штрафу добавить лишение прав.

Для злостных нарушителей с уровнем алкоголя выше 1 промилле (выпил половину бутылки водки или больше и сразу сел за руль) следует предусмотреть максимально строгие меры: крупный штраф, длительное (даже до пожизненного) лишение прав и конфискацию транспортного средства.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Особое внимание необходимо уделить случаям отказа от медицинского освидетельствования. Здесь требуется найти баланс между эффективным пресечением попыток уклонения от ответственности и защитой прав добросовестных водителей.

То есть нужен комплексный подход: дифференциация наказаний, усиление профилактической работы ГИБДД на дорогах и формирование в обществе атмосферы неприятия к вождению в нетрезвом виде. В таком случае негативный тренд может развернуться.

Каждая сухая цифра в отчетности – это чья-то жизнь, и забывать об этом нельзя!

Подпишитесь на «За рулем» в

Петр Шкуматов
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1494
02.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0