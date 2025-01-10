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Рама, почти 5 метров в длину, клиренс 217 мм, 250 сил… И всего за 2 млн рублей!

Эксперт Виноградов рассказал о слабых местах внедорожника Kia Mohave с пробегом

За два миллиона вполне можно найти хороший рамный внедорожник с пробегом. Но нужна обязательная диагностика и чистая сервисная история.

Ведь после жесткий эксплуатации опустошить семейный бюджет может любой автомобиль. Также полезно узнать, какие автомобили отличаются живучестью, чтобы их ресурса, несмотря на внушительный пробег, хватило и вам.

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Если вы ищете рамный внедорожник по цене около двух миллионов рублей, то эксперт «За рулем» Александр Виноградов советует обратить внимание на…

Kia Mohave

Первым от возраста и наших реагентов у Kia Mohave страдает декор – его лоск начинает портить ржавчина.
Первым от возраста и наших реагентов у Kia Mohave страдает декор – его лоск начинает портить ржавчина.

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За 2 миллиона рублей Kia Mohave с пробегом будет десятилетним, что вполне приемлемо. Почти все автомобили на рынке оснащены трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с. И это самый лучший вариант, так как двигатель получился очень надежным.

Его слабые места немногочисленны и встречаются почти у всех дизелей в России. Например, может захандрить блок свечей накаливания. Реже ломается вязкостная муфта вентилятора.

К 150 тысячам км пробега кожаная отделка руля и сидений Kia Mohave может окончательно износиться – потребуются чехлы или перетяжка салона.
К 150 тысячам км пробега кожаная отделка руля и сидений Kia Mohave может окончательно износиться – потребуются чехлы или перетяжка салона.

Чаще всего проблемы у Kia Mohave возникают в системе полного привода, когда отказывает моторчик раздаточной коробки. Обязательно проверьте ее работоспособность.

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Восьмиступенчатый автомат ZF при регулярной смене масла обладает неплохим ресурсом.

На ходу стоит прислушаться к передним ступичным подшипникам. Они редко живут дольше 100 тысяч км.

В остальном большой и солидный Kia Mohave надежен и способен проехать не одну сотню тысяч километров, не разоряя своего владельца частыми ремонтами.

  • Текущие радиаторы, залегание колец, электроника 0 что ломается у Changan CS75 Plus.

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Виноградов Александр
Количество просмотров 187940
10.01.2025 
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Отзывы о Kia Mohave (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Mohave  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Динамичный разгон в городе, маневренная, малый радиус разворота, приличная проходимость по снегу и грязи. Вместительная и комфортная для 7 человек. Хороший обзор при парковке (4 камеры) и управляемость. Хорошая комплектация (полная). При спокойной езде вполне экономичная. С дополнительным подогревателем зимой тепло. Не дорогая в эксплуатации (не дорогая стоимость владения).
Недостатки:
Главное- не работает электрический предварительный подогреватель салона (причем на всех машинах этого выпуска, о чем не все покупатели знают). По мелочам- неплохо бы дорегулировать пневмоподвеску для устранения раскачивания на волнах; побольше бы места для багажа и место для багажной шторки при разложенном 3-м ряде; надежность датчика пневмы так и не повышена: опять отказ; почти нет крючков для груза в багажнике.
Комментарий:
Вообще машина то хороша, может даже интереснее предыдущей версии,только вот производитель бросил свое предыдущее произведение на полпути к вершине: вместо того, чтобы довести ее до ума бросился штамповать другие модели. Конечно по каждому из показателей есть машинки и получше, чем Мохав, однако по сочетанию свойств да за такие деньги вряд ли найдется. Однако интересно, на новой модели так же не работает предварительный электроподогреватель салона. Я полтора года вместе с нашим дилером пытаюсь добиться от производителя исправления этого врожденного дефекта. А там то и делов- исправление программы управления климатконтроля. Причем я знаю, что этот дефект не только у меня- может быть даже у всех машин, выпущенных после 2017 г. А зимой с дизелем без этой фишки в салоне долго холодно. Что касается остальных проблем, в том числе подвески, то тут есть над чем работать- раскачка на волнах не слабая (головой потолок пробиваешь), да и датчик пневмы сдох после года эксплуатации . Как впрочем и над некоторыми другими вопросами, например куда девать шторку при разложенном третьем ряде сидений?
+5