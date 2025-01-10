Рама, почти 5 метров в длину, клиренс 217 мм, 250 сил… И всего за 2 млн рублей!

Эксперт Виноградов рассказал о слабых местах внедорожника Kia Mohave с пробегом

За два миллиона вполне можно найти хороший рамный внедорожник с пробегом. Но нужна обязательная диагностика и чистая сервисная история.

Ведь после жесткий эксплуатации опустошить семейный бюджет может любой автомобиль. Также полезно узнать, какие автомобили отличаются живучестью, чтобы их ресурса, несмотря на внушительный пробег, хватило и вам.

Если вы ищете рамный внедорожник по цене около двух миллионов рублей, то эксперт «За рулем» Александр Виноградов советует обратить внимание на…

Kia Mohave

Первым от возраста и наших реагентов у Kia Mohave страдает декор – его лоск начинает портить ржавчина.

За 2 миллиона рублей Kia Mohave с пробегом будет десятилетним, что вполне приемлемо. Почти все автомобили на рынке оснащены трехлитровым турбодизелем мощностью 250 л.с. И это самый лучший вариант, так как двигатель получился очень надежным.

Его слабые места немногочисленны и встречаются почти у всех дизелей в России. Например, может захандрить блок свечей накаливания. Реже ломается вязкостная муфта вентилятора.

К 150 тысячам км пробега кожаная отделка руля и сидений Kia Mohave может окончательно износиться – потребуются чехлы или перетяжка салона.

Чаще всего проблемы у Kia Mohave возникают в системе полного привода, когда отказывает моторчик раздаточной коробки. Обязательно проверьте ее работоспособность.

Восьмиступенчатый автомат ZF при регулярной смене масла обладает неплохим ресурсом.

На ходу стоит прислушаться к передним ступичным подшипникам. Они редко живут дольше 100 тысяч км.

В остальном большой и солидный Kia Mohave надежен и способен проехать не одну сотню тысяч километров, не разоряя своего владельца частыми ремонтами.

Текущие радиаторы, залегание колец, электроника 0 что ломается у Changan CS75 Plus.