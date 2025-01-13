Игнор, допы и посторонние автомобили — как торгуют машинами Джетур

Эксперт Тимкин проверил, как дилеры Jetour относятся к покупателям автомобилей

Марка Jetour – достаточно молодая. В России она представлена менее полутора лет, однако за это время успела стать популярной – по объему продаж она уверенно входит в топ-10 нашего рынка.

Мне довелось побывать у дилера Джетура в Китае, и мне запомнился там уголок, оформленный как привал автомобилиста-путешественника: палатка, складная мебель и прочие сопутствующие аксессуары. Мне сказали, что такой закуток должен быть во всех автосалоны марки.

Но то Китай. А что происходит у дилеров в России? Мы отправились в наш традиционный рейд.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева и актер Стас Ярушин – амбассадоры Jetour.

Допы недорого

Сначала я посетил дилера на юге Москвы. Подъезд и парковка – общая с автосалоном Chery. Но на ресепшен никого не оказалась – посетителей никто не встречает. А менеджеры даже ухом не повели.

Шоу-рум просторный: в нем расставлено девять машин, среди которых каким-то образом оказалась Mazda СХ-50. И да, нашелся уголок с имитацией пикника, где было много брендовых вещей и аксессуаров – очень похоже на то, что я видел в Китае. К слову, в других посещенных мною салонах подобный уголок тоже был, так что требование марки соблюдают все.

По легенде, я подбирал себе демократичный Dashing. Их в данном салоне оказалось три, и все – с дилерскими опциями. Но берут за допы не много. Набор из сетки перед радиатором, защиты картера, ковриков в салоне и амортизатора капота обходится в 8350 рублей – даже не верится.

С учетом этого довеска при РРЦ 2 839 900 рублей за версию «Элит», прямой скидке (159 000 рублей), скидке за оформление кредита (220 000 рублей) и трейд-ин (200 000 рублей) стоимость машины опускается до 2 278 250 рублей – для кроссовера с такими габаритами и оснащением это недорого.

Рули у выставочных машин затянуты малопривлекательными защитными чехлами.

Уплотняемся

Салон на севере столицы встретил тесной и плохо расчищенной парковкой. Тут тоже на входе никто не встречает и внутри никто не здоровается. Громко играет какая-то попсовая музыка, сотрудники, общаясь друг с другом, стараясь перекричать музыку, и это очень давит на уши.

Площадь шоу-рума чуть ли не вдвое меньше предыдущего, однако сюда умудрились впихнуть восемь машин. Из них одна – Changan с пробегом. Зачем он тут? Лучше бы Х50 поставили, продажи которого начались несколько недель назад.

Меня вновь интересует Dashing. Машина есть в наличии. Причем в версии с мотором 1.5 – она мне нравится больше благодаря эргономике (например, не надо включать фары через экран мультимедийной системы).

Цена на сопроводительной табличке соответствовала РРЦ. Начал общаться с менеджером (на повышенных тонах – из-за громкой фоновой музыки), но тут ему позвонили и он, откланявшись, удалился из зала. А я – из салона.

Dashing – самая демократичная модель марки, поэтому машин в наличии достаточно.

Западные ценности

Суббота, вечер. У дилера, что на западе Московской области, я насчитал пять (!) клиентов. По нынешним временам – ажиотаж. В шоу-руме экспонируется десять автомобилей. Все модели в наличии, кроме компактного Х50.

«Цены [на Jetour Х50] объявили еще осенью, но машин до сих пор нет», – сокрушается менеджер.

Но меня интересует Dashing. Их тут два. Версия 1.5 Luxury предлагается по РРЦ за 2 879 900 рублей. Кредит и трейд-ин дают скидку 100 и 200 тысяч соответственно. Из допов – коврики за 5000 рублей.

«Подарим, если выйдем на сделку» – агитирует менеджер.

Итого получилось 2 579 900 рублей.

Вторая машина оказалась в той же комплектации. Делаю недовольное лицо, якобы хотел бы версию с мотором 1.6 и с полным приводом.

«Она появится до конца месяца. Приезжайте через недельку», – обнадеживает менеджер.

Зона для пикника отделена заборчиком. Выставленную амуницию можно приобрести, но цены кусаются – они вдвое выше рыночных.

Выводы

Несмотря на молодость марки, дилеры Jetour в целом показали себя неплохо. Цены не накручивают, предлагают скидки. Да и за допоборудование не просят заоблачных цен.

Смущает только недостаточно оперативное появление новинок в автосалонах. Что Х50, что полноприводный Dashing были анонсированы еще за месяц до рейда. Но тут претензия, скорее, не к дилеру, а к самой марке.

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