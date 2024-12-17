Без рамы в грязь — на что способен внедорожный Jetour

Тест-драйв Jetour Т2 показал, чем хороша и чем плоха рама для внедорожника

Понятие «внедорожник» становится все более расплывчатым. Сегодня это уже не технический термин, а, скорее, маркетинговый. Хорошо, если названная так машина имеет хоть какие-то средства повышения проходимости, а то и переднеприводный приземистый кроссовер могут в покорители просторов записать.

Наш сегодняшний герой не таков: «мужественный» облик, полный привод и двигатель немалой мощности тут, как минимум, присутствуют. Какие козыри на бездорожье он еще готов предъявить?

Jetour T2 официально считается внедорожником – так написано на сайте производителя. Запасное колесо, как положено настоящему «проходимцу» висит на пятой двери. Режимами движения, в том числе и по бездорожью, управляет модная ныне шайба на центральной консоли.

Внешне Jetour T2 напоминает легендарный Defender последнего поколения.

С другой стороны – независимая, «легковая» подвеска: МакФерсон впереди и многорычажка сзади. Никакой пониженной передачи в трансмиссии, только кроссоверная муфта и задний блокируемый дифференциал, которыми управляет электронный мозг. Огромные колеса обуты в низкопрофильные, вполне себе дорожные шины. И, естественно, никакой рамы. Так кто ты, Jetour T2?

Хорош собою

Главное для многих в любом внедорожнике – солидная, внушающая уверенность внешность. Ведь встречают окружающие именно «по одежке», а с асфальта может и съезжать никогда не придется. Т2 первое впечатление сумеет произвести. Про то, что он похож на знаменитый британский внедорожник мы уже сказали. Причем не скопирован, а скорее повторяет общую стилистику «Дефендера».

Свесы короткие, дорожный просвет солидный, пластиковый обвес – по кругу, силовой агрегат снизу прикрыт защитой.

Но в отличие от прототипа, Jetour, как и многие восточные автомобили, склонен к украшательствам: сложная, составленная из многих светодиодных элементов, светотехника, угловатые формы кузова, светящаяся надпись во всю морду, сложный рисунок легкосплавных дисков, темный пластик, яркие, цветные акценты. На почти вертикальном, не в духе современных тенденций, ветровом стекле в открытую стоят дворники. Никто и не думал прятать их под кромку капота – это же грубый «утилитарный» автомобиль. Даже рамки дверей удивительно тонкие – как на автомобилях прошлого века. На передних крыльях – «жабры»…

Запасное колесо Jetour T2 спрятано в стильном квадратном кейсе.

И в итоге получилось очень неплохо. Видна рука мастера – стилем машины занимался Хакан Саракоглу, много чего нарисовавший в Европе. Почитатели минимализма может и поморщатся, но Jetour T2 останавливает взгляд и однозначно выбивается из довольно безликой массы своих соотечественников.

За внешний вид этот аппарат получает жирный плюс: ярко (даже немного пестро), свежо, необычно и очень внедорожно по стилю.

Меньше, чем снаружи

Кто сказал, что Т2 автомобиль большой? Ах, в характеристиках написано… По-настоящему размеры машины ощущаются в салоне, а тут не все однозначно.

Ширину автомобиля (2006 мм) съедают раздутые крылья и пластиковые накладки, а два здоровенных мужика, сидящих спереди, упираются плечами в центральные стойки. Да и локтями порой толкаются.

Может именно дефицит пространства заставил создателей машины сделать центральную консоль разумного размера?

Здесь она совсем не похожа размером на обеденный стол, как в родственных Tiggo. Это, а также не по-китайски большой диапазон продольной регулировки водительского сиденья, позволили без особых проблем разместиться за рулем упитанному тестовому «телу» ростом за два метра.

Регулировка рулевой колонки по углу и вылету тоже пришлась кстати. Для среднеразмерных китайцев вообще и для родственных Chery в частности – отличный результат. При этом за нашим «Гераклом» сзади без проблем разместился дядя немногим меньших габаритов.

Водительское кресло плотное и достаточно удобное – разве что подушка коротковата. Отделка салона (а она предлагается в трех цветах на выбор) выполнена аккуратно – это китайцы умеют! Стиль – сплошная эклектика. Все нарочито угловатое, везде установлены дополнительные ручки – ну настоящий внедорожник.

Посреди всего этого джиперского великолепия красуется огромный «телевизор». Настолько здоровый, что цифровая комбинация приборов выглядит экранчиком смартфона.

Оснащение машины различными полезными и не очень устройствами подробно описывать не станем. Здесь есть все, что положено не самому дешевому китайскому авто. Разве что более скромная из двух предложенных комплектаций лишена некоторых особо продвинутых систем.

А теперь багажник! Открываем пятую дверь и… Что-то обещанных 580-и литров тут не видно. Может до потолка мерили? Грузовой отсек прямоугольный, без закоулков, оснащен полезными петлями для крепления груза, но короткий. Вся длина автомобиля (4785 мм) ушла на салон и на… запасное колесо в модном кофре.

За трансформацию багажника Jetour заслуживает похвалы: разложенный (полностью или по частям) задний диван образует солидное пространство с совершенно ровным полом.

Стиль интерьера здесь даже более внедорожный, чем у иных «ортодоксальных» внедорожников. «Казаться» Т2 умеет и делает это очень профессионально, а как у него с «быть»?

По дорогам и бездорожью

Знаете, а этот внедорожник очень неплох на ровном асфальте – сказывается «легковое» шасси и хороший запас мощности 245-сильного двухлитрового бензинового турбомотора. Прямую держит уверенно, только в колеях немного ерзает, рулится довольно четко, усилие на «баранке» можно настроить. Крены для столь высокой машины вполне умеренные, мелкие неровности подвеска глотает почти не заметив.

Доводить до экстремальных режимов на зимних шипованных шинах не стали, но в поворотах машина ведет себя понятно – пытается сползать наружу всеми четырьмя колесами.

Семиступенчатый робот не досаждает рывками и задержками, динамика неплоха даже в экономичном режиме движения. В настройках ходовой части китайские товарищи явно продвинулись. А еще в салоне достаточно тихо. Но нас интересует вовсе не асфальт.

Под колесами появляются выбоины, а потом покрытие и вовсе переходит в разбитый грейдер. И сразу снизу забухало, а в салоне изрядно затрясло – скорость пришлось резко снизить. С одной стороны для внедорожника как-то не солидно, а с другой нельзя не отметить явный прогресс – более ранние изделия от Chery в таких условиях заставляли обитателей салона клацать зубами. Улучшение налицо.

Дорожный просвет Jetour T2 достигает четверти метра, а в нижней точке составляет 220 мм.

Теперь тарированная колея. Легковушка здесь пройдет не всякая и не всегда. Кроссовер проберется, но потребует осторожности от водителя. А Jetour даже не чиркнул защитой. Молодец, 220 мм просвета свое дело сделали.

Скользкий грунтовый подъем, куда недоприводные коллеги по мокрой погоде даже не суются, Т2 преодолел без всякой активации специальных внедорожных режимов.

Впереди сырая, раскисшая низина. Судя по следам, здесь ездили на чем-то полноприводном, скорее всего на УАЗе. Аккуратно начинаем движение и поначалу все идет неплохо. Но колеса наматывают на себя глину, и машина продвигается не столько вперед, столько вниз. Осторожно выбираемся на сухое место и, учитывая отсутствие в окрестностях трактора, решаем не повторять попытку.

Ворочаясь в глине, черноземе или песке несложно приговорить крестовины, ШРУСы или даже роботизированную коробку.

Положить машину на брюхо не сложно. Сложно ее потом достать. Сюда бы шины специальные, грязевые, но что останется в таком случае от акустического комфорта и достойного поведения на шоссе? Да и нагрузки на трансмиссию при езде по тяжелым грунтам заметно вырастут. Жаль, что на льду джетуровский полный привод не довелось попробовать. Уж очень теплый в этом году декабрь.

Вседорожник

Посмотришь на эту машину, что снаружи, что изнутри – настоящий внедорожник. Поездишь и понимаешь, что ему больше подходит другое определение – вседорожник. На шоссе – вполне себе легковой автомобиль: быстрый и комфортабельный. На разбитых дорогах и проселках – хороший, высокий, полноприводный кроссовер. На тяжелом бездорожье? Тот же кроссовер, который за счет геометрии и конструкции трансмиссии заметно талантливей большинства своих сородичей.

Туристические амбиции Jetour Т2 ограничивает разве что скромный багажник. Если заднее сиденье занято и разложить его невозможно, поможет бокс на крыше. Благо релинги для этого уже установлены. Правда, грузовой «ящик» закроет панорамную крышу. Для кого-то это станет проблемой?

Штурмовать каменные осыпи, болота, глубокий песок или снежную целину лучше на чем-то более железном, крепком, специально подготовленном. Правда на шоссе такой проходимец будет трястись, шуметь, рыскать. Ну не бывает чудес на свете, не придумали еще автомобиль, который одинаково хорош в любых условиях. Т2 и так растянул свой диапазон применимости шире обычного.

Марка Jetour позиционируется, как автомобили для путешествий. И Т2 в этом плане – лучший из «джетуров»: быстр и комфортабелен на шоссе, ему нипочем разбитые дороги и легкое бездорожье, при определенной сноровке водителя от справится и с многими, страшными на первый взгляд, проселками. Путешественникам открыты все дороги, а значит автомобиль этот – вседорожник!

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