Добротный японский кроссовер от 1,55 млн рублей – на что он заставит потратиться

Эксперт Зиновьев изучил плюсы и минусы Infiniti FX/QX70 с пробегом

Infiniti FX (в 2013 году переименован в QX70) – среднеразмерный кроссовер. Привод – только полный, клиренс – 180–190 мм. К нам попадала и американская, и европейская версии, с заметным различием в комплектациях.

С 2008 года выпускали под именем Infiniti FX, в 2011-м провели фейслифтинг, в 2013-м переименовали в QX70 – без каких-либо иных изменений, подгоняя весь модельный ряд под единый нейминг. Мотор 5.0 для нашего рынка при этом исчез.

Infiniti FX/QX70

Достоинства

Надежная машина.

Высокий комфорт, прекрасная эргономика.

Отличная динамика и управляемость.

Недостатки

Крохотный багажник.

«Премиальные» цены на запчасти.

Для машины длиной 4865 мм багажник объемом 376 л неприлично мал. Глубина – нормальная, но пол высокий, а полка расположена низко. Ее, впрочем, можно снять.

Моторы

Свыше половины машин – с атмосферниками V6 3.5 (305 л. с.) и 3.7 (333 л. с.). Младший применяли до 2010 года. По конструкции и характеру они схожи. Цепь привода ГРМ ходит свыше 250 тысяч км, в целом моторы – до 400 тысяч км, хоть и алюминиевые. Оба очень надежные.

Недостатки – высокий расход масла и «картонные» прокладки масляных каналов. После 120 тысяч км их нередко вышибает, уровень масла контролируется только щупом, а масляное голодание приводит к задирам.

Топовый мотор V8 5.0 (400 или 420 л. с.) тоже атмосферный, с распределенным впрыском. По ресурсу чуть лучше, но по надежности, стоимости содержания и налогам – хуже. Страдает от перегревов – с задирами и пробоем прокладки ГБЦ. Быстро растягивается цепь ГРМ. И также ест много масла.

Все моторы нуждаются в регулировке клапанов (гидрокомпенсаторов нет) и регулярных промывках радиатора.

Дизель 3.0 (238 л. с.) – отличные характеристики, но чрезвычайно дорог в ремонте. А ремонты часто начинаются уже на пробеге 100 тысяч км – с замены поршневых колец или масляного насоса, клапана EGR или интеркулера, иногда и привода ГРМ. Ресурс при этом скромен – около 300 тысяч км.

Коробки передач

Единственная коробка передач – семиступенчатый автомат Jatco JR710E/JR711E. Очень терпеливый, ресурс свыше 300 тысяч км, но менять масло желательно каждые 20–30 тысяч км. Это существенно замедлит износ всего и позволит оттянуть переборку с заменой фрикционов и прокладок до 180–200 тысяч км.

Полноприводная трансмиссия на основе многодисковой муфты – общая со спорткаром Nissan 350Z. По умолчанию весь момент идет на задние колеса, при пробуксовке электроника до 50% момента отдает на передние. Короткие сложные участки преодолеет, но для затяжных упражнений не предназначена. Муфта служит 250 тысяч км, к 150 тысячам км сдается крестовина переднего кардана.

Эксплуатационные болячки

В подвеске никаких сюрпризов, все элементы живут не менее 100–120 тысяч км, за исключением стоек стабилизатора. На машинах с бензиновым мотором 5.0 и с дизелем сзади работает система подруливания HICAS: ее слабое место – моторчик привода.

На машинах с 3.5 от перегревов коробятся передние тормозные диски – иногда их меняют раньше, чем колодки.

В механизме рулевой колонки быстро сдаются пластиковые шестерни. Подводят дверные замки – приводные тросики требуют смазки, в противном случае слетают или обрываются.

Остальные системные болезни связаны с электроникой. Хандрят «блок комфорта», датчик уровня топлива и камера заднего вида, сбрасываются настройки руля и сидений.

Euro NCAP: 2009 – пять звезд. Водитель/пассажир – 86%, ребенок – 77%, пешеход – 44%, системы содействия безопасности – 99%.

Самое массовое предложение на вторичке: Infiniti FX37/QX70 3.7 АКП

Оптимальный выбор: Infiniti FX37/QX70 3.7 АКП

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