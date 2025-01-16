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ПДД для лошади: за что оштрафуют кучера

Глава ГАИ перечислил пункты ПДД, регламентирующие движение гужевого транспорта

Вопрос от читателя «За рулем»:

– У нас зимой местные предприниматели возят туристов на санях. Иногда они создают серьезные проблемы, так как едут по своим законам, не уступая дорогу и пугая пешеходов. Случаются даже аварии с ними. Скажите, есть ли какая-нибудь ответственность для них и должны ли они соблюдать ПДД?

Анна Прокопенко, Вологодская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Специальный порядок участия в дорожном движении гужевых повозок, к которым относится в том числе лошадь, запряженная санями, регламентируется разделом 25 ПДД. В частности, таким водителям запрещается вести животных по дороге с асфальто- и цементобетонным покрытием при наличии иных путей (пункт 25.6).

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Кроме того, на возчиков распространяются и иные нормы указанных Правил, включая необходимость предоставления приоритета транспортным средствам и пешеходам в установленных случаях. Несоблюдение указанных и иных относящихся к ним правил влечет ответственность по статье 12.29 КоАП РФ.

  • О предметах в салоне автомобиля, которые могут стать причиной предвзятого отношения инспектора ГАИ, рассказано здесь.

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«За рулем»
Фото:MAXIM SHIPENKOV и «За рулем»
Количество просмотров 892
16.01.2025 
Фото:MAXIM SHIPENKOV и «За рулем»
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