Мотоциклисты гоняют между рядами – это допустимо?

Глава ГАИ рассказал об ответственности мотоциклистов за езду между рядами

Вопрос от читателя «За рулем»:

– С подачи законодателей в СМИ снова заговорили про запрет движения на мотоциклах между рядами. Знаю, что Вы мотоциклист. Каково отношение Госавтоинспекции к этому явлению?

Валерий Михайлович Донской, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Прежде всего, хотел бы отметить, что никаких нормотворческих инициатив, связанных с изменением порядка движения мотоциклистов, в том числе правил их расположения на проезжей части, в настоящее время в МВД России не рассматривается.

Вместе с тем существующий порядок не запрещает движение транспортных средств, включая двухколесные, в два ряда при условии выполнения требования пункта 9.9 ПДД о соблюдении необходимого бокового интервала, обеспечивающего безопасность движения. В то же время согласно пункту 9.7 ПДД, если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении.

Резюмируя изложенное: движение на мотоцикле между рядами возможно только в пределах одной полосы движения, избегая пересечения линии разметки , что в современных условиях, например, в плотных городских потоках и заторах, представляется достаточно затруднительным.

О том, реально ли для современных камер фиксации вычислять мотоциклистов‑нарушителей, ездящих между рядов или без номеров, рассказано тут.