— Реально ли для современных камер фиксации вычислять мотоциклистов‑нарушителей, ездящих между рядов, без номеров и т. д.?
— Фиксация мотоциклистов, в любом случае, возможна только сзади: спереди у них номера нет. Если знак нечитаем и сзади, то идентифицировать технику и владельца невозможно. Нет и штрафа.
Скрыть номер на мотоцикле проще. В случае с автомобилем без номеров могла бы помочь технология распознавания лица водителя, но для байкера в шлеме и это не подходит.
Что касается типов нарушений, то мотоциклистов штрафуют за те же проступки, что и автомобилистов: скорость, разметка, обочина, красный свет… Ну, кроме телефона в руках и непристегнутого ремня.
Штрафы за езду в «междурядье» ввести как-то грозились. Но для этого нужно вешать камеры строго над зоной фиксации. Иначе разметка не будет видна за машинами.
Пока массовых сообщений о таком контроле нет.
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- Сегодня камеры способны выявлять 20 различных нарушений.
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