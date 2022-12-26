Нарушение есть, а штрафа нет — как же так? — журнал За рулем

Нарушение есть, а штрафа нет — как же так?

Современные камеры видеофотофиксации распознают не всех нарушителей. Но все может измениться, предупреждает эксперт «За рулем».

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— Реально ли для современных камер фиксации вычислять мотоциклистов‑нарушителей, ездящих между рядов, без номеров и т. д.?

Фиксация мотоциклистов, в любом случае, возможна только сзади: спереди у них номера нет. Если знак нечитаем и сзади, то идентифицировать технику и владельца невозможно. Нет и штрафа.

Скрыть номер на мотоцикле проще. В случае с автомобилем без номеров могла бы помочь технология распознавания лица водителя, но для байкера в шлеме и это не подходит.

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Что касается типов нарушений, то мотоциклистов штрафуют за те же проступки, что и автомобилистов: скорость, разметка, обочина, красный свет… Ну, кроме телефона в руках и непристегнутого ремня.

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Штрафы за езду в «междурядье» ввести как-то грозились. Но для этого нужно вешать камеры строго над зоной фиксации. Иначе разметка не будет видна за машинами.

Пока массовых сообщений о таком контроле нет.

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Фото: depositphotos.com, Unsplash

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