Скрытые функции дорожных камер, о которых мало кто знает

Функционал камер фотовидеофиксации нарушений ПДД намного шире, чем тот, который используется сейчас.
Генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин отметил, что при необходимости любая из этих функций может быть активирована.
Так, у камер существует опция «опасное вождение». В алгоритмы заложен элемент такого вождения — множественные перестроения. Но зафиксировать это можно лишь на протяженном участке.
Еще одна скрытая опция — выявление несоблюдения водителями дистанции до впереди идущего транспортного средства. В российской правоприменительной практике такого нет, но это остается элементом скрытого функционала, отметил собеседник.
Нейросеть, которая лежит в основе программирования камер, также может классифицировать автомобили по их размеру, если, предположим, для них установлен разный скоростной режим.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Российская газета
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС