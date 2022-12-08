Скрытые функции дорожных камер, о которых мало кто знает

Разработчик камер ГИБДД рассказал, почему они не применяются в России.

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Функционал камер фотовидеофиксации нарушений ПДД намного шире, чем тот, который используется сейчас.

Генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин отметил, что при необходимости любая из этих функций может быть активирована.

Так, у камер существует опция «опасное вождение». В алгоритмы заложен элемент такого вождения — множественные перестроения. Но зафиксировать это можно лишь на протяженном участке.

Еще одна скрытая опция — выявление несоблюдения водителями дистанции до впереди идущего транспортного средства. В российской правоприменительной практике такого нет, но это остается элементом скрытого функционала, отметил собеседник.

Нейросеть, которая лежит в основе программирования камер, также может классифицировать автомобили по их размеру, если, предположим, для них установлен разный скоростной режим.

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Источник: Российская газета

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС