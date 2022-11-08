Еще каких-то шесть лет назад безрадарные измерители скорости были в диковинку, а «новинкой сезона» стали стационарные комплексы, контролирующие правильность и оплату парковки.
Теперь же наличие радара воспринимается как анахронизм, а центр Москвы заполонили камеры, штрафующие за остановку в неположенном месте дольше 10 секунд.
Но это отнюдь не все новшества. В прежние времена дорожные камеры распознавали объект и отслеживали его перемещение. По нему выявляли превышение скорости и запрещенные траектории движения.
Ныне на помощь пришли нейросети. С их помощью можно анализировать детали объекта, что позволило освоить новые типы наказаний. За последние пару лет заработала рассылка «писем счастья» за пользование телефоном во время управления автомобилем и за езду без ремня безопасности, а также анонсированы штрафы за выключенные фары или ходовые огни.
Как со всем этим жить?
За ремень и телефон
Нейросети способны обучаться. Им показывают однотипные фотографии, по которым электронные мозги запоминают параметры объекта. В нашем случае это передняя часть машины.
Электронный разум учится понимать, где водитель, его руки, фары, лобовое стекло, руль и другие детали на автомобиле любого класса и габаритов.
Чем больше снимков пройдет через компьютер, тем умнее и безошибочнее он станет. И это не сотни, а сотни тысяч и даже миллионы кадров. Через систему пропускают не только «правильные» фотографии, но и с нарушениями. По этим отклонениям нейросеть понимает, кого и при каких условиях нужно наказывать.
Ошибок и тонкостей при распознавании нарушений с помощью нейросети больше, чем когда от камеры требуется только прочитать символы на номерном знаке. Поэтому новые штрафы администрируют особенно пристально. И всё равно ошибки случаются и оборачиваются резонансом в интернете. Это притом, что инспекторы рассматривают фотографии в полном разрешении, а отнюдь не те полуслепые картинки, что приходят водителю в письме.
Но если скрыть номерной знак от простой камеры практически невозможно, то обойти нейросеть проще. Когда ремень безопасности не видно на фоне темной одежды, водителя считают пристегнутым (все сомнения — в пользу «обвиняемого»). Пока не приходят «письма счастья» за непристегнутых пассажиров, хотя это тоже наказуемо. За телефон не оштрафуют, если он установлен в держателе, или машина стоит в пробке.
Это официальные поблажки, по ним было разъяснение МВД. Когда смартфон не попал в кадр явно, возможны варианты. Если он не виден за приборной панелью, ничего не придет: смотреть куда-то вниз, тянуться к магнитоле или климат-контролю водителю не запрещено. А вот если поза очень похожа на типичную при разговоре, то, скорее всего, получите штраф. Так что рулить одной рукой, а другой держать телефон — не лучшая идея.
За свет и ОСАГО
«Письма счастья» за невключенный свет анонсировали, но, судя по отсутствию массовых штрафов, так и не активировали. Для понимания ситуации нейросети нужно «обшарить» всю фронтальную проекцию машины, потому что ходовые огни могут располагаться где угодно и быть любой формы. Необходимо сканировать обе стороны кузова, потому что негорящая фара или ДХО по одному борту — не повод для штрафа. Зимой свет может едва пробиваться сквозь грязь, но, опять же, это не основание для наказания. Вдобавок у светодиодов на видеозаписи проявляется мерцание, и чтобы система не приняла их за выключенные, нужно делать серию снимков. То ли тестирование показало неработоспособность системы в нашей вечной слякоти, то ли ответственные головы разумно решили, что борьба с этим нарушением — не дело первой необходимости.
Нам давно обещают, что камеры начнут отслеживать машины без диагностической карты и ОСАГО. Первые сейчас фактически отменили, так что тотальный контроль утратил необходимость.
С ОСАГО всё сложнее. Камерам необходимо отправлять запрос по каждому замеченному номерному знаку страховщикам. И есть сложности с прокачиванием такого объема данных между базами разных ведомств. А это нарушение сейчас выходит на первый план по актуальности. Ездящих без страховки машин — миллионы. В некоторых регионах их доля доходит до 40–60%!
Российский союз автостраховщиков считает, что это автомобили, которые зарегистрированы в ГАИ, но по дорогам не ездят. Такие действительно есть. А собирать мизерные по нынешним временам штрафы в ручном режиме некому и неинтересно. Авторынок у нас уже откатился в 90‑е годы. Но если не навести порядок в надзоре за ОСАГО, на том же уровне окажется и защита в случае аварии.
Предупреждение о камерах = тест на память и внимание
В населенных пунктах знаки ставят только на въезде. То есть внутри любого из них теперь точечных предупреждений нет. Зато висят они и перед каждой деревенькой, в большинстве из которых камер не было и не будет.
Что касается камер вне населенных пунктов, то знаки должны ставить только перед стационарными камерами. С мобильными по-разному: в Московской области, например, предупреждают обо всех, а в соседней Рязанской области — ни об одной.
О том, какие нарушения в ближайшем будущем смогут фиксировать камеры, мы еще расскажем — заходите почаще!
- Можно ли стать «невидимым» для камер? Ответ на этот вопрос тут.
- Постоянно загрязняется камера заднего вида, создавая неудобства при парковке? Установите защиту камеры заднего вида. Ассортимент постоянно обновляется.
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