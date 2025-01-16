Автомобиль «не с тем» двигателем — как поставить его на учет или вернуть деньги

«За рулем» рассказал о популярной схеме обмана покупателей машин перекупами

Ситуация простая: в ПТС указан двигатель мощностью 86 л.с., и вдруг выясняется, что под капотом находится нештатный агрегат мощностью, скажем, 90 л.с., установленный предыдущим владельцем или перекупом. Чем подобная ситуация грозит продавцу и покупателю?

Почему в ГАИ откажут в регистрации автомобиля

В отличие от рамы или кузова, двигатель не считается основным компонентом ТС. В соответствии с этим в процессе регистрации номер двигателя не проверяется, как, например, VIN автомобиля.

В связи с этим двигатель можно менять и не бояться, что автомобиль не поставят на учет в ГАИ. Главное, чтобы тип нового силового агрегата и его модель совпадали с указанными в ПТС.

Однако если заменить двигатель на агрегат другой мощности, то для регистрации автомобиля придется проходить независимую экспертизу, которая проводится в аккредитованной лаборатории. И только после этого вы получите разрешение на регистрацию в ГАИ.

Если в ПТС нет записи о внесении изменений в конструкцию автомобиля (в нашем случае – об установке иного двигателя), то в регистрации автомобиля в ГАИ может быть отказано.

Как перекуп может оформить сделку с покупателем

В теории новый владелец автомобиля может просто без заключения договора купли-продажи отдать деньги продавцу и начать пользоваться автомобилем. Но сегодня такой схемой уже никто не пользуется из-за множества рисков для обеих сторон сделки.

Чтобы перекуп смог заработать на перепродаже автомобиля, он должен найти малоопытного в плане покупок машин автолюбителя. И важно, чтобы этот покупатель был далек от всех тонкостей перепродажи и искренне верил, что перед ним не перекупщик, а обычный человек.

Перекуп постарается продавать автомобиль по замысловатой схеме. Он не станет заключать договор с вами, а в качестве продавца в договор впишет предыдущего владельца автомобиля. Вместо паспортных данных предыдущего владельца машины перекупщик впишет ваши данные и распишется за того человека. Получается, что по документам продавцом автомобиля будет считаться последний вписанный в ПТС человек.

После подписания договора купли-продажи право собственности на автомобиль переходит покупателю. И теперь новый владелец может столкнуться с рядом проблем, среди которых – неродной двигатель, установленный на автомобиль.

Узаконить новый двигатель

Можно попытаться узаконить изменения в конструкции ТС. Это означает добиться того, чтобы в ПТС в разделе особых отметок было указано, что на автомобиль установлен нештатный двигатель.

Для регистрации изменений потребуется:

Подтвердить безопасность конструкции автомобиля. Нужно получить соответствующий сертификат — СБКТС. Для этого следует обратиться в аккредитованную лабораторию. В 2024 году стоимость такой услуги составляла минимум 30 000 рублей.

Пройти техосмотр. Возраст автомобиля тут неважен – если вы вносили изменения в конструкцию, то вам обязательно потребуется диагностическая карта. Цена за эту услугу зависит от региона.

В ГАИ необходимо оформить документ, подтверждающий, что ваш автомобиль соответствует всем требованиям безопасности, а также внести отметку в ПТС и СТС о замене двигателя. За оформление свидетельства взимается госпошлина в размере 800 рублей, за изменение данных в бумажном ПТС — 350 рублей, а за новый СТС — 500 рублей.

По состоянию на прошлый год стоимость всей процедуры начиналась от 31 650 рублей.

Избавиться от автомобиля

Возможно, получится сдать машину на авторазбор или перепродать по более низкой стоимости.

Потребовать с перекупщика вернуть деньги

Шансы на успех очень малы. Даже если договор купли-продажи оформлен на имя последнего владельца, указанного в ПТС, перекупщик фактически не имеет отношения к сделке. Официально он ничем не рискует.

Но если факт передачи денег был зарегистрирован при помощи расписки, тогда покупатель может обратиться в суд и попробовать их вернуть. Но, к сожалению, расписки с перекупщиков мало кто требует, считая, что договора купли-продажи достаточно.

Попытаться разыскать прежнего владельца

Предыдущий собственник автомобиля может подать встречный иск, утверждая, что никогда не заключал договора купли-продажи и не ставил свою подпись под ним.

Обратиться в суд

У покупателя на руках есть договор купли-продажи с фальшивой подписью предыдущего хозяина и, при хорошем раскладе, еще и расписка перекупщика, подтверждающая передачу денег именно ему. Но есть вопрос – кто окажется ответчиком.

Стребовать сумму с предыдущего владельца может и вовсе не получиться. Его подпись была подделана, и он может заявить, что подробности последней сделки ему неизвестны. Кроме того, он не обязан нести ответственность за то, что следующий покупатель не был предупрежден о замене двигателя. По закону продажа или покупка автомобиля с нештатным двигателем не запрещена. Главное, чтобы обе стороны были поставлены в известность о внесенных в конструкцию автомобиля изменениях. Но сокрытие информации надо доказать.

Что в итоге

Лучше держаться подальше от сделок через перекупов — это невыгодно для всех.

Покупатель получает автомобиль, который сложно поставить на учет, продавец платит штрафы и налоги, так как машина остается зарегистрированной на него.

И только перекуп в выигрыше. Ему можно даже не скрываться.

Как легко распознать перекупа и не переплатить за автомобиль с пробегом.