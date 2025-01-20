Можно ли ездить на снегоходе с правами категории «B»? Можно, но есть нюанс

Глава ГАИ перечислил категории прав, с которыми разрешается управлять снегоходом

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Хочу купить подержанный снегоход. Скорее всего, это будет Yamaha с 900‑кубовым мотором. Знаю, что на них разрешили ездить с обычными правами. По ПДД – это мотоцикл? Какие еще требования надо выполнять?

Алик, Кузбасс

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 297‑ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники» снегоход относится к самоходным машинам категории «AI», то есть к внедорожным мототранспортным средствам, не предназначенным для движения по автомобильным дорогам общего пользования. Таким образом, это самостоятельный вид транспортного средства, на движение которого вне пределов дорог не распространяются положения ПДД.

В общем случае право на управление таким транспортным средством подтверждается удостоверением тракториста-машиниста (тракториста) или временным удостоверением на право управления самоходной машиной категории «АI», выданными региональным подразделением Гостехнадзора.

Кроме того, такое право подтверждается водительским удостоверением на право управления транспортными средствами категории «A» или подкатегории «B1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.

В случае использования снегохода на основании договора аренды (проката) или иного возмездного договора, предусматривающих использование снегохода на закрытых территориях, управлять им можно при наличии водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категорий «B», «C» и «D». При этом лицо, предоставившее снегоход, должно провести инструктаж по управлению такой самоходной машиной и обеспечению ее безопасной эксплуатации.

О том, кому нужно поменять водительское удостоверение в 2025 году, рассказано здесь.