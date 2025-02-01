Конкурс с призом! — задача про тонкости ремонта двигателя

За ответ на задачу № 198 «Попал на деньги» Андрей Тимов из Нижегородской области получает годовую подписку на журнал «За рулем». Теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 201

Не торопись…

– Меня вчера на сервисе развести хотели, – не унимался Анатольич, рассказывая коллегам о замене ремня ГРМ на своем движке.

– Понимаешь, сняли ремень, еще что-то заменили, мол, течет, и сказали, что до пуска мотора теперь должно пройти не меньше четырех часов. Они пока на обед сходят, а я время на подъемнике, значит, оплачивать должен!

– Ну, ты не прав, – говорит Сергеич, – они ж о твоем движке пеклись.

О какой детали речь и что в ней необычного?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 марта 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного в ноябрьском номере журнала «За рулем»

Читателям предлагалось определить причину расстройства владельца автомобиля, купленного весной и подкинувшего проблему с зимними колесами. Изрядно покатавшись летом и установив зимние шины, а также красивые литые колеса, герой задачи столкнулся с проблемой при замене износившихся тормозных колодок. Ответов на задачу пришло очень много и почти все верные, но чрезвычайная краткость изложения многими авторами ответов не позволила им завоевать приз нашего конкурса.

Зато победитель оценил все аспекты проблемы.

Как обычно покупают колеса автомобилисты? Кто-то заказывает их на маркетплейсах и идет забирать в пункт выдачи. Иные покупатели выбирают их в магазине или на авторынке. А самые дотошные еще и примеряют колеса на свой автомобиль. Правда, такое чаще всего разрешают лишь на авторынке или в большом шинном центре, где всё дорого.

Но ни один из этих способов не сможет исключить проблему, возникшую у героя задачи. Ведь у Сан Саныча наружная часть тормозных суппортов стала задевать за внутреннюю поверхность спиц колес. Как такое могло произойти? Ведь он примерял колеса!

Однако делал он это осенью, после большого пробега по быстрым летним дорогам, когда тормозные колодки изрядно износились. Потом он еще поездил на красивых зимних колесах и лишь при замене колодок, о которой навязчиво напомнили специальные «скрипуны», столкнулся с проблемой.

Суппорты на автомобиле, очевидно, так называемые плавающие. То есть положение суппорта относительно направляющей и тормозного диска зависит от толщины наружной колодки. Когда она изношена, суппорт уползает вглубь, подальше от колеса, но стоит установить новые колодки, как он оказывается на 6–8 мм выдвинутым наружу. И вот тут может цеплять спицы колеса.

Ездить так ни в коем случае нельзя. Подточенные алюминиевые спицы запросто могут сломаться. Пилить «болгаркой» суппорт тоже нехорошо, так как это может снизить прочность ответственнейшего элемента тормозной системы, да и любые доработки тормозов запрещены. Остается заменить колеса, но учитывая, что они уже походившие, дело это очень невыгодное.

Особенно неприятна проблема, если у героя задачи не самый маленький китайский автомобиль. Наши восточные соседи не экономят на размерах колес: весьма распространенными стали 18‑ и 19‑дюймовые колеса. При этом как легкосплавные колеса, так и шины большого размера всегда были дорогими, а в нынешние времена и подавно.

Проставки.

Еще можно перед тем, как крепить колеса, установить проставки. Считается, что их допустимо применять, если вылет меняется не более чем на 5 мм. Если вылет колес, которые задевают за суппорт, штатный, то проставка толщиной 5 мм допустима. Если такой толщины достаточно, то всё в порядке.

Нужно только обратить внимание на рабочую длину резьбовых креплений колес. Гайки на шпильки или болты в ступицу должны наворачиваться/вворачиваться не менее чем на шесть витков. Болты можно купить удлиненные, а со шпильками сложнее, но поменять их всё же можно.

Кстати, уже мало кто помнит, что целые поколения водителей управляли автомобилями с проставками между передними колесами и тормозными дисками. Это владельцы ВАЗ‑2101–2107. Но тормозные суппорты на Жигулях были не плавающие, а стационарные, потому такой проблемы возникнуть не могло. Сейчас двух- или четырехпоршневые моноблочные суппорты ставят на крупные, тяжелые и спортивные автомобили.

Андрея Тимова поздравляем с победой.