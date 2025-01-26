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В России есть мост, на котором разрешено парковаться: да/нет

Один из самых широких в мире автомобильных мостов находится в Санкт-Петербурге

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Как появился первый в России ж/д мост (и что было, когда его не было)

Синий мост через реку Мойка в Санкт-Петербурге – один из самых широких автомобильных мостов в мире. Его ширина, согласно различным способам замера, составляет от 95,4 м (по карнизам) до 113,85 м (по открылкам).

Название напрямую связано с цветом моста: его элементы окрашены в синий цвет. Любопытно, что на этом мосту, вопреки ПДД, разрешена парковка транспорта!

А еще одной забавной особенностью моста является то, что два императора-памятника на конях – Медный всадник и Николай I – от него почему-то отвернулись…

Синий мост через реку Мойка
Синий мост через реку Мойка
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  • Об уникальной технологии строительства Мызинского моста рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 57
26.01.2025 
Фото:Wikimedia
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