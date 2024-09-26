Обратите внимание на лошадей Аничкова моста: заметите любопытную деталь

«За рулем» вспомнил интересные особенности скульптур Клодта

Знаменитый Ани́чков мост через Фонтанку в центре Петербурга известен, в первую очередь скульптурными группами Клодта «Укрощение коня человеком».

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Однако редкий пешеход и, тем более, водитель обращает внимание на то, что у коней, стоящих на одном берегу Фонтанки, подковы есть, в то время как у тех, которые на другом берегу, их нет. Подкованные расположились мордами в сторону Адмиралтейства, неподкованные обращены к Литейному проспекту.

Аничков мост

Одна из версий такого решения гласит, что на Литейном проспекте и в Кузнечном переулке работали кузницы, в которых коняшек подковывали. Поэтому те, кто стоит задом к бывшей Литейной части, направлялись от нее, будучи «обутыми». Остальным же это только предстояло.

Скульптурная группа П. К. Клодта «Укрощение коня человеком»

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, куда спрятали запаску в советском универсале ГАЗ-13С?

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