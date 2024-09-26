Обратите внимание на лошадей Аничкова моста: заметите любопытную деталь
Знаменитый Ани́чков мост через Фонтанку в центре Петербурга известен, в первую очередь скульптурными группами Клодта «Укрощение коня человеком».
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Однако редкий пешеход и, тем более, водитель обращает внимание на то, что у коней, стоящих на одном берегу Фонтанки, подковы есть, в то время как у тех, которые на другом берегу, их нет. Подкованные расположились мордами в сторону Адмиралтейства, неподкованные обращены к Литейному проспекту.
Одна из версий такого решения гласит, что на Литейном проспекте и в Кузнечном переулке работали кузницы, в которых коняшек подковывали. Поэтому те, кто стоит задом к бывшей Литейной части, направлялись от нее, будучи «обутыми». Остальным же это только предстояло.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, куда спрятали запаску в советском универсале ГАЗ-13С?
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