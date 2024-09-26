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Обратите внимание на лошадей Аничкова моста: заметите любопытную деталь

«За рулем» вспомнил интересные особенности скульптур Клодта

Знаменитый Ани́чков мост через Фонтанку в центре Петербурга известен, в первую очередь скульптурными группами Клодта «Укрощение коня человеком».

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Однако редкий пешеход и, тем более, водитель обращает внимание на то, что у коней, стоящих на одном берегу Фонтанки, подковы есть, в то время как у тех, которые на другом берегу, их нет. Подкованные расположились мордами в сторону Адмиралтейства, неподкованные обращены к Литейному проспекту.

Аничков мост
Аничков мост

Одна из версий такого решения гласит, что на Литейном проспекте и в Кузнечном переулке работали кузницы, в которых коняшек подковывали. Поэтому те, кто стоит задом к бывшей Литейной части, направлялись от нее, будучи «обутыми». Остальным же это только предстояло.

Скульптурная группа П. К. Клодта «Укрощение коня человеком»
Скульптурная группа П. К. Клодта «Укрощение коня человеком»

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 22
26.09.2024
Фото:Wikimedia
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