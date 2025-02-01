«За рулем»-февраль: как ввезти авто с утильсбором; льготные кредиты-2025; всё о мобильных навигаторах
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 2/2025 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Гран-при «За рулем 2025»: выбираем лучшие автомобили года!
- Как ввезти автомобиль с уплатой льготного утильсбора
- Hyundai Palisade, Haval H7 и другие новинки
- Почему не штрафуют иностранцев?
- Авторынок России: итоги 2024 года
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Кроссовер Wey 07 и минивэн Wey 80: первый тест
- Soueast S09: полный привод и семь мест
- Ford Bronco Sport из США по цене нового «китайца»
ЗР АКТИВ
- Пора поднять планку выплат по ОСАГО!
- Льготное автокредитование: что и кому
- Покупать электромобиль или нет?
ЗР ТЕСТ
- Цена стиля: Geely Cityray и Citroen C5 Aircross
- Toyota Tank – игрушка или автомобиль?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Экспертиза ЗР. Тормозные колодки для Лады: половина – брак!
- Тест: шесть самых популярных мобильных навигаторов
- Инвертор в машине всегда пригодится! А какой купить?
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Geely Coolray и все его проблемы
- Разбираем китайский робот Chery. Что с надежностью?
- Китайские кроссоверы за 1,5 млн рублей
- Выбираем б/у: Kia Rio; Lifan Myway
- Своими силами: ставим самоблокирующийся дифференциал на Ниву
- Тест-ремонт: Haval F7 нового поколения
- Парк ЗР. Changan Eado Plus; Tank 300
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- Едем в Китай: как собирают грузовики Sinotruk
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.02.2025
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