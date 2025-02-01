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ГАЗель NN 4×4 представили с новым интерьером

«За рулем»-февраль: как ввезти авто с утильсбором; льготные кредиты-2025; всё о мобильных навигаторах

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» № 2/2025 – это:

ЗР МОМЕНТ

  • Гран-при «За рулем 2025»: выбираем лучшие автомобили года!
  • Как ввезти автомобиль с уплатой льготного утильсбора
  • Hyundai Palisade, Haval H7 и другие новинки
  • Почему не штрафуют иностранцев?
  • Авторынок России: итоги 2024 года

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Кроссовер Wey 07 и минивэн Wey 80: первый тест
  • Soueast S09: полный привод и семь мест
  • Ford Bronco Sport из США по цене нового «китайца»

ЗР АКТИВ

  • Пора поднять планку выплат по ОСАГО!
  • Льготное автокредитование: что и кому
  • Покупать электромобиль или нет?

ЗР ТЕСТ

  • Цена стиля: Geely Cityray и Citroen C5 Aircross
  • Toyota Tank – игрушка или автомобиль?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Экспертиза ЗР. Тормозные колодки для Лады: половина – брак!
  • Тест: шесть самых популярных мобильных навигаторов
  • Инвертор в машине всегда пригодится! А какой купить?

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки. Geely Coolray и все его проблемы
  • Разбираем китайский робот Chery. Что с надежностью?
  • Китайские кроссоверы за 1,5 млн рублей
  • Выбираем б/у: Kia Rio; Lifan Myway
  • Своими силами: ставим самоблокирующийся дифференциал на Ниву
  • Тест-ремонт: Haval F7 нового поколения
  • Парк ЗР. Changan Eado Plus; Tank 300

А также:

  • Запорожец ЗАЗ-965 на фоне зарубежных одноклассников
  • Как создавали Москвич-2140
  • Выставка Комтранс-2024: полноприводная ГАЗель NN 4×4 и другие новинки
  • Едем в Китай: как собирают грузовики Sinotruk

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На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2480
01.02.2025 
Фото:
«За рулем»
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