Во что обходилась жизнь автомобилиста в СССР — вспомнили реальные цены

Эксперт Колодочкин рассказал, сколько стоили автомобили в Союзе, и не только они

Вопрос «Когда жилось лучше – тогда или сейчас?» разделит наших читателей на два враждующих лагеря. И мы не будем так делать. Лучше пробежимся по некоторым фактам. Начнем, пожалуй, с ценников.

Столица СССР полувековой давности. Автомобилей, по нынешним меркам, практически нет. Проблем с парковкой – тоже.

Что и сколько стоило

Для начала вспомним некоторые неавтомобильные цены.

Холодильник ЗИЛ (дефицит, между прочим!) – примерно 300 рублей.

Сахар – примерно 90 коп. за 1 кг.

Картофель – примерно 15 коп. за 1 кг.

Бутылка водки 0,5 л – примерно 3-4 рубля.

Сапоги женские (ГДР – импорт!) – примерно 60 рублей.

Стакан газировки без сиропа – 1 коп.

Стакан газировки с сиропом – 3 коп.

Вафельный стаканчик мороженого с кремовой розочкой – 19 коп.

Шампур шашлыка на ВДНХ (примерно 6 кусков мяса) – 51 коп.

Батон хлеба – от 13 до 25 коп.

Буханка ржаного хлеба – 16 коп.

Квартплата за среднюю двухкомнатную квартиру (включая электричество, отопление, воду и т.п.) – примерно 15 рублей.

Билет на трамвай/троллейбус/автобус – 3, 4 или 5 коп.

Поездка на такси – 10 коп. за 1 км (с 1977 года – 20 коп. за 1 км).

А вот какими были цены на автомобили.

Запорожец – 3500 рублей.

Москвич-412 – 4600 рублей.

ВАЗ-2101 – 5605 рублей (это с венгерским приемником за 105 рублей).

ВАЗ-2103, появившийся через пару лет после 2101, – 7500 рублей.

Волга ГАЗ-21, которую уже снимали с производства, – 5602 рублей, а новая Волга ГАЗ-24 –9150 рублей.

Столичный автомагазин на Бакунинской выглядел довольно смешно… Очередники заходили туда, чтобы уточнить на бумажном табло текущий номер очереди на Запорожец, Москвич или Волгу.

Сколько стоило топливо

Основных бензинов было два: А-76 и АИ-93 (позже АИ-92 – без антидетонационной и очень ядовитой присадки). Цены – соответственно 8 и 10 копеек за 1 литр. Заправка жигулевского бака (39 литров) стоила около 4 рублей.

Типичная АЗС ушедших времен. Конкретно эта – где-то «во глубине сибирских руд» (в Сибири).

Однако очень многие считали это расточительством и предпочитали 76-й бензин, только не на АЗС, а по договоренности с водителем какого-нибудь грузовика или автобуса. Примерная цена составляла 5 копеек за 1 литр. Впрочем, некоторые ЛиАЗы и Уралы заправлялись 93-м бензином, что только разжигало нездоровые интересы любителей халявного топлива.

В начале 1978 года все горючее подорожало вдвое. АИ-93 стал стоить 20 копеек за 1 литр вместо привычных десяти. А с 1 января 1981 года стоимость бензина снова повысили в два раза. Заправить жигулевский бак стало стоить примерно 16 рублей.

Дизельное топливо частникам не отпускалось. Впрочем, это понятно: частникам никакие дизельные машины и не продавались – их никто не производил.

Половина загородных АЗС вместо наличных требовала талоны. Талоны продавали тоже за городом – в хозмагах и т.п. Не купили – ваши проблемы. Для поездок, например, из Москвы в Ленинград запасались и деньгами, и талонами.

О доходах автомобилистов

Средняя заработная плата, согласно данным Росстата, в 1970 году составляла 121,2 рубля. Примерно столько получал на руки инженер в НИИ (автор этой статьи, работавший тогда в НИИ, – тоже). Начальник лаборатории получал примерно 200-220 рублей. При наличии ученой степени зарплату поднимали примерно до 400 рублей.

Те же 400 рублей обещали платить водителю автобуса, если верить уличным плакатам с надписями «Интересная профессия – водитель автобуса!». За вождение троллейбуса обещали меньше – 300 рублей. Инженеры горестно вздыхали…

Ремонт и страховка автомобилей СССР

Как работал в те времена автосервис? А вот так: посмотришь на подобную личность (директора) — и все ясно (кадр из фильма «Инспектор ГАИ»).

Автосервис тех времен… – страшно вспомнить. Огромные очереди везде и за всем, отсутствие всего, потоки «блатных» и не вызывающие доверие лица работников и директора автосервиса.

По ночам на МКАД работал нелегальный рынок запчастей – там было все, но, как вы понимаете, не по государственным ценам: «Жигулевский распредвал за десятикратную стоимость? Сейчас найдем!».

О страховке разговор особый. Оформить ее было до смешного просто: к вам домой приходила добрая и честная старушка из Госстраха, которая не разбиралась в моделях машин, но примерно за 40 рублей оформляла вам полис на один год, гарантировавший компенсацию при аварии на сумму до 3000 рублей.

Это был самый распространенный вид страховки, потому что именно столько стоил новенький кузов Жигулей – самая дорогая деталь автомобиля. Про учет возраста пострадавшей машины тогда еще не додумались. Выбить из Госстраха деньги было нелегко, но реально.

Плохое и хорошее

Было и черное, и белое – поверьте. Из «черного» отметим, к примеру, что пойти в автосалон и купить автомобиль было невозможно. Продавали машины только по предварительной записи, о проведении которой знали единицы. Идете в профком и пишете заявление – дальше все зависит от важности вашего предприятия и от вашей личной значимости.

Передовики производства на серьезных стройках и заводах особых проблем не имели: подождешь полгода-год – и вынимай открытку из почтового ящика. А вот те же НИИ получали по распределению всего несколько машин в год. При этом список желающих их купить включал сотню фамилий.

Самый верный способ приобрести любой автомобиль подразумевал выезд за пределы СССР. Любой специалист народного хозяйства, посланный в длительную загранкомандировку (счастливчик!), по возвращении домой мог солидно зайти в магазин «Березка» и расплатиться за покупку сертификатами. Были в нашей истории такие хитрые деньги… Волга модели ГАЗ-24 стоила 1850 рублей в сертификатах от Внешпосылторга. Для получения понятной цены в привычных рублях нужно было умножить это число на 5.

Теперь о «белом». Нынешние пробки люди могли бы увидеть в каком-нибудь западном триллере, но такого не показывали даже на кинофестивалях. Дороги – пустые, остановиться можно практически в любой точке. Дорога М-10 вдоль Иваньковского водохранилища окаймлялась деревьями вдоль воды – и это было классно… А если в пути что-то случалось – скажем, рвался приводной ремень, достаточно было выйти на дорогу и поднять руку.

Тогда мы еще не были знакомы с грабежами на дорогах и проходимцами обоих полов, промышляющими на фоне поднятых капотов. Шофер на КрАЗе готов был дотащить вас до райцентра – там есть МТС, где, может быть, помогут. Водитель «волжанки» перетряхивал собственный багажник – нет, ремня у него нет, но вот вам моток хорошей веревки, вырежьте из нее времянку. И, наконец, благодетель – запасливый отец семейства вытаскивает из закромов нужную запчасть – у него их аж три!

А еще была вера в счастливое «завтра». Где «седьмая» модель Жигулей будет еще лучше, чем «пятая», где появится новый Москвич с передним приводом…

Впрочем, зачастую мы любим вспоминать, как сидели у камина, но упорно забываем, как пилили для него дрова.

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