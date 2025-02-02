Не хуже! — Сравнили Субару из 1980-х годов с новыми кроссоверами

Эксперт Канунников провел ретротест легендарной японской модели Subaru Leon

С автомобилями Subaru наша страна познакомилась в начале 1990-х годов. И уже тогда у этой марки появились верные поклонники.

В оппозиции

Subaru Leon условного третьего поколения выпускали с 1984 года. Машина, попавшая на тест «За рулем», – 1988 года выпуска. Дизайн – вроде бесхитростный, без затей: нарисован с помощью линейки, угольника, с добавками циркулем.

Но все-таки есть во всем этом некая гармония и даже элегантность. Подъем крыши к корме универсала подчеркивает его практичность, но не делает машину тяжеловесной. По терминологии фирмы такой кузов назывался Touring Wagon.

Subaru Leon Touring Wagon 1988 года выпуска

Изящество во многом определяет низкая передняя часть автомобиля. А секрет (правда, не для знатоков и поклонников Subaru) – в традиционном для фирмы оппозитном, а потому низком и коротком, двигателе. Мотор смещен назад, что положительно влияет на развесовку машины по осям. Правда, обслуживать его, вероятно, не очень удобно. Зато ремни находятся прямо за панелью передка.

Забор воздуха в карбюратор сделали хитро – из-под крыла. Подозреваю, что при таком низком передке по-другому просто не получалось. Максимальный объем двигателя Leon тех лет составлял 1,8 л, а его мощность достигала 85 л.с.

Еще одна особенность, обусловленная низким и коротким мотором, – запасное колесо под капотом. Правда, это докатка. О том, что такие бывают, мы в начале 1990-х годов и не подозревали.

Не стоит усложнять

Поскольку запаски в багажнике нет, объем для груза очень солидный. Здесь есть несколько отделений и ящичков – и снизу, и сбоку. В общем – мечта барахольщика.

В багажнике Subaru Leon есть множество удобных закрывающихся ниш.

Задний диван складывается пополам. Подушка, правда, не поднимается. Но места для поклажи – очень много. База машины – 2470 мм: всего на 10 мм больше, чем у «девятки», но сидеть на удивление удобно. Важную роль сыграло и увеличение высоты потолка.

Электростеклоподъемников в этом автомобиле нет – стекла с ручным приводом. Сиденья, вроде бы, простенькие, но удобные. Да и велюр симпатичный, добротный и приятный на ощупь. Водительское сиденье и даже руль регулируются по высоте. В 1980-х и в начале 1990-х годов для нас и это было откровением.

Салон Subaru Leon бесхитростный, но гармоничный. Полный привод включают кнопкой на рычаге коробки.

Комбинация приборов и то, что находится вокруг нее, созданы по принципу «просто и рационально». За управление климатом отвечают простенькие и по современным меркам наивные ползунки. Но все работает тихо, мягко, без заеданий. Кондиционер тоже работает исправно.

На всех четырех

Самое главное, ради чего покупали Subaru, – полный привод. У Leon тех лет – три варианта трансмиссии. Была версия с автоматической коробкой и автоматически подключаемым приводом. Существовала модификация с ручной коробкой и понижающей передачей. На машине, попавшей на тест, – самый простой вариант: механическая пятиступенчатая коробка и подключаемый кнопкой на рычаге коробки передач задний привод.

В переднеприводном варианте Leon, вроде бы, абсолютно обычный автомобиль. Примерно как вазовская «девятка». Только более тихий и даже какой-то ласковый. В целом – очень удачное и гармоничное сочетания комфорта и хорошей управляемости.

Подвески – полностью независимые: спереди установлен McPherson, сзади – пружины и продольные рычаги. Поначалу ждал от Subaru большей жесткости. Но машина не вытрясает душу и бережно относится к телу.

Конечно, 85 сил – невеликая мощность. Но по тем временам – неплохая. Разгон до 100 км/ч занимает 13 секунд – немногим меньше, чем у ВАЗ-21093 с мотором 1,5 л. Тормоза – дисковые спереди и барабанные сзади – работают четко и понятно.

Над оппозитным двигателем Subaru Leon уместилась докатка.

При дорожном просвете 175 мм полный привод на этом универсале скорее, все-таки, для проходимости, а не для гонок. Хотя и для управляемости, особенно на скользких покрытиях, четыре ведущих колеса, разумеется, лучше, чем два. В общем, этот универсал, как ни забавно это звучит, – мечта дачника.

Subaru Leon выпускали до 1994 года. Именно эта модель сделала марку всемирно известной. Машины зауважали в Штатах, в Европе, даже в Австралии, а потом и у нас – тогда еще в Советском Союзе.

Сейчас конечно, совсем иные автомобильные стандарты и требования. Но у этого автомобиля и сегодня есть чему поучиться. Например, тому, что просто и плохо – отнюдь не синонимы. Чаще синонимы – просто и грамотно.

«За рулем» испытал на длительном тесте машину для большой семьи – Geely Okavango.