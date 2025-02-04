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Как продлить жизнь коробке-роботу? Два дельных совета!

«За рулем» рассказал о секретах эксплуатации роботизированной коробки Chery

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Илья Хлебушкин досконально разобрал (в прямом смысле слова) преселективный робот SAGW DCT380, по классификации Chery носящий индекс 738DHA. Агрегат современный, сложный и интересный, структурно напоминающий фольксвагеновский 7-ступенчатый преселектив DSG DQ500 и 6-ступенчатый Getrag DCT450, он же Ford Powershift MPS6.

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Коробка может работать как с передним, так и с полным приводом, «переваривая» момент до 380 Нм. Эксперт выделил несколько особенностей – которые, впрочем, применимы практически ко всем современным роботам.

Главное отличие от «младших» коробок – использование полноформатного мехатронного гидроблока, как у классического автомата: с гидроплитой, соленоидами, платой и датчиками
Главное отличие от «младших» коробок – использование полноформатного мехатронного гидроблока, как у классического автомата: с гидроплитой, соленоидами, платой и датчиками

Конструкция с мехатронным блоком требовательна к качеству и чистоте масла. Потому что скапливающиеся в каналах продукты износа редукторной части и накладок сцепления – это абразив, который повреждает клапаны мехатроника и саму гидроплиту. Ремонт будет очень дорогим, предупреждает эксперт.

Илья Хлебушкин, эксперт «За рулем»:

– Залог здоровья этого робота – чистое масло, объем которого составляет аж 6,7 л – как у полноценного гидроавтомата. Масло лучше обновлять хотя бы раз в 40 тысяч км, хотя по регламенту интервал составляет 60 тысяч км.

А еще для этой коробки важен комфортный тепловой режим – поэтому от «шубы» в сэндвиче между конденсатором кондиционера и радиатором системы охлаждения нужно избавляться регулярно, с разборкой и промывкой хотя бы раз в два-три года.

Хлебушкин отмечает что для замены масла предусмотрено лишь одно отверстие – в картере коробки.

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Для слива отработки выворачиваем пробку, а затем – пластиковую трубку-дозатор. После этого возвращаем трубку и наливаем свежее масло до тех пор, пока оно не начнет вытекать. Такая же методика используется, к примеру, на популярных 6-ступенчатых гидроавтоматах Aisin у автомобилей Toyota.

Подробно о роботе Chery и способах максимально продлить ему жизнь – в февральском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже.

Заметка подготовлена по материалам статьи Ильи Хлебушкина «Масло или жизнь» из журнала «За рулем» № 02 за 2025 год.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13323
04.02.2025 
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