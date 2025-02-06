Берем разные навигаторы и ломаем им «мозг» — кто вывезет?

«За рулем» испытал 6 мобильных навигаторов на прокладке сложных маршрутов

Современный навигатор должен не только показывать дорогу, но и обозначать пробки, детально ориентироваться на местности, не подвести на замороченной развязке, знать точные адреса даже в глухомани – в общем, реально «вывозить» в сложных ситуациях. В новом номере журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказывает, как скачал шесть популярных приложений, и оценил их работу на знакомых маршрутах по Москве и Подмосковью.

Причем помимо испытаний по основным параметрам – знанию пробок, адекватности предложенных вариантов, точности прогноза по времени – навигаторам были предложены и нестандартные задачи. Кто справился лучше – Яндекс Карты, Google, Waze, 2ГИС, Навител или СитиГид?

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Наряду с обычными маршрутами предложили всем навигаторам несколько небольших задачек. Например, провокацию с выездом из двора налево, что в конкретном месте запрещено. СитиГид на нее купился.

Google и Waze предложили сделать огромный крюк по району: разворотов они не знают. Навител и 2ГИС разворот предлагают, но не первый. А вот Яндекс благодаря прорисованной разметке сообразил, как проехать к заданной точке грамотнее всего.

Из двух поисков по точным адресам оба знали только Яндекс и 2ГИС. Google и Waze – по одному, Навител и СитиГид – ни одного.

Самые новые развязки, открытые за пару недель до теста, знали все, кроме Гугла и Навитела.

А вообще, состязание носило затяжной характер: явно «проседающие» по одним параметрам могли запросто набрать дополнительные очки в чем-то другом, не менее важном. Так что путешествие вышло увлекательным – и точно дало массу информации!

Какое из приложений-навигаторов оказалось наиболее удобным и точным в работе, рассказываем в февральском номере «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Дорогу покажешь?» из журнала «За рулем» № 02 за 2025 год.

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