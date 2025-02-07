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Боитесь потерять заглушку под буксировочный крюк? Вот простое решение

Читатель «За рулем» придумал надежный способ крепления заглушек в бампере

На ГАЗели Бизнес заглушка в бампере никак не закреплена с завода, а потому часто теряется. Чтобы не покупать заглушки, прикрепил ее пластиковой стяжкой, как показано на фото.

Крепление заглушки в бампере с помощью пластиковой стяжки
Крепление заглушки в бампере с помощью пластиковой стяжки

А.Карепанов, г. Киров

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  • Как применить заводскую заглушку под магнитолу 1 DIN, рассказано тут.
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Ревин Алексей
Фото:А. Карепанов
Количество просмотров 1895
07.02.2025 
Фото:А. Карепанов
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