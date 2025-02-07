Боитесь потерять заглушку под буксировочный крюк? Вот простое решение
Читатель «За рулем» придумал надежный способ крепления заглушек в бампере
На ГАЗели Бизнес заглушка в бампере никак не закреплена с завода, а потому часто теряется. Чтобы не покупать заглушки, прикрепил ее пластиковой стяжкой, как показано на фото.
Крепление заглушки в бампере с помощью пластиковой стяжки
А. Карепанов, г. Киров
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Фото:А. Карепанов
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07.02.2025
Фото:А. Карепанов
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