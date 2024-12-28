Не выбрасывайте заглушку под автомагнитолу — еще пригодится
На новой машине Renault Logan была заглушка вместо магнитолы.
Думал, куда ее можно применить, чтобы не выбрасывать. Решил сделать дополнительный карман в передней двери с водительской стороны. Обрезал края, снизу прихватил клеем, а сверху прикрутил на два самореза. Держится отлично.
Д. Соколов, г. Олонец
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