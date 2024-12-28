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Не выбрасывайте заглушку под автомагнитолу — еще пригодится

Читатель «За рулем» нашел применение заводской заглушке под магнитолу 1 DIN

На новой машине Renault Logan была заглушка вместо магнитолы.

Думал, куда ее можно применить, чтобы не выбрасывать. Решил сделать дополнительный карман в передней двери с водительской стороны. Обрезал края, снизу прихватил клеем, а сверху прикрутил на два самореза. Держится отлично.

Импровизированный карман из заглушки под магнитолу
Импровизированный карман из заглушки под магнитолу

Д.Соколов, г. Олонец

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Ревин Алексей
Фото:Д. Соколов
Количество просмотров 93
28.12.2024 
Фото:Д. Соколов
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+5