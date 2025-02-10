Кредит под 0,1%, допы в подарок и скидки — как сегодня торгуют Хавейлами

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Эксперт Тимкин проверил цены в четырех дилерских центрах Haval

При обходе дилеров Haval чуть больше года назад мы убедились, что многие из выставленных в шоу-ремах машины продавались дороже рекомендованных производителем цен (рекомендованная розничная цена – РРЦ). О скидках продавцы даже говорить не хотели – Хавейлы и без того расходились хорошо.

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А как дела обстоят сегодня? Мы снова отправились в рейд по дилерам этой марки.

Лицом к покупателю

Первой точкой стал крупный дилер в Подмосковье. И сразу сюрприз: полгода назад салоны Haval разделили на два подразделения: Haval City и Haval Pro – в последнем теперь торгуют техникой повышенной проходимости. Но вот что интересно: пикапы почему-то оставили в Haval City. На фоне городских кроссоверов они смотрятся чужеродно.

Как показывает статистика, пикап KingKong хорошим спросом не пользуется – более дорогой Poer расходится лучше.
Как показывает статистика, пикап KingKong хорошим спросом не пользуется – более дорогой Poer расходится лучше.

В шоу-руме расставлено 8 машин. Нас интересует Jolion. Их тут два экземпляра, оба полноприводные. На версию Elite выставленный ценник составляет 2,5 млн рублей, на топовую Tech+ – 2,85 млн. Полное соответствие РРЦ!

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При этом на машины прошлого года выпуска предлагается заводская скидка в 200 тысяч рублей (на переднеприводные версии – 100 тысяч).

Цены интересные. К тому же у Haval очень выгодная кредитная программа – от 0,01% при первом взносе от 60% до 80%. По сути, беспроцентная рассрочка. Во многом, поэтому Haval сегодня – лидер рынка.

Полупустые закрома

Следом мы отправились к другому подмосковному дилеру. Здесь я уже не первый раз, поэтому увиденное меня огорчило. Обычно в шоу-руме тут представлено 8-9 автомобилей, но сегодня – только шесть. Зал смотрится пусто и сиротливо.

«В выходные много машин раскупили, – разводит руками менеджер. – Не успели пока восстановить запасы».

Год назад здесь мне предлагали Jolion на 320 тысяч рублей дороже РРЦ. А сегодня оба выставочных экземпляра продаются копейка в копейку с заводской ценой. Похоже, что производитель провел разъяснительную работу. Нам, покупателям, такое только во благо.

Haval Jolion – самый популярный кроссовер на российском рынке. Машин на складе много, всегда можно подобрать необходимые комплектацию и цвет.
Haval Jolion – самый популярный кроссовер на российском рынке. Машин на складе много, всегда можно подобрать необходимые комплектацию и цвет.

Столичные подарки

Далее мы заехали к дилеру на северо-востоке столицы. Салон небольшой по площади, но очень уютный. Здороваются и на ресепшене, и все менеджеры, заодно тут же предлагая свои услуги. Стоило зазеваться, как тут же подошел секретарь, с улыбкой предлагая помощь.

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В шоу-руме экспонируется 7 автомобилей. Все как один стоят с дополнительным оборудованием (и без указания цены): коврики, сетка в бампере и прочие мелочи. На наши возмущения менеджер заверил, что все это оборудование дается в подарок.

Мало того, после проявления интереса, даже предложил скидку в 50 тысяч рублей. Нам тут понравилась.

По традиции проданные машины Haval украшают бантом на крыше.
По традиции проданные машины Haval украшают бантом на крыше.

Рок-салон

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Напоследок мы заехали в салон на севере Москвы. Все 6 выставленных машин – белые. Фетиш?

Менеджеры отдела продаж оказались меломанами: собрались в кружок и слушали какой-то тяжелый рок. Лишь через пять минут наших «прогулок» вокруг Джолиона к нам подошли: рассказали про достоинства, скрыли недостатки. И даже пообещали скидку в 50 тысяч рублей. За такую уступку можно было и подождать.

Пусть вас не смущает превышающий РРЦ ценник – сюда добавлены дилерские опции: амортизаторы капота, багажник на крышу, электропривод двери багажника и ряд мелочей.
Пусть вас не смущает превышающий РРЦ ценник – сюда добавлены дилерские опции: амортизаторы капота, багажник на крышу, электропривод двери багажника и ряд мелочей.

Выводы

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Haval не зря выбился в лидеры нашего рынка: и модельный ряд широкий, и цены привлекательные.

Кроме того, компания чутко реагирует на конъюнктуру: стоило продажам немного застопориться в начале января, как цены были оперативно снижены, и прайсы после этого вновь стали привлекательными для покупателей.

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Тимкин Юрий
Фото:
Тимкин Юрий
Количество просмотров 14430
10.02.2025 
Фото:
Тимкин Юрий
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