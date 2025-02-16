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Почему Норвегия пересела на электромобили

На авторынке Норвегии свыше 90% покупаемых новых авто – электрокары

Власти северной страны намеревались запретить в 2025 году продажи норвежцам новых машин с ДВС – только «электро» или гибриды. Пока что-то медлят, хотя продажи электромобилей и без запрета вплотную приблизились к идеалу: свыше 90% покупаемых новых машин – электрические.

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Осенью обнародовали цифры: из 2,8 млн зарегистрированных частных автомобилей 754 303 – полностью электрические, а бензиновых – 753 905. Остальное, правда, дизели и гибриды.

К этому успеху в Норвегии шли с 1990 года: субсидии на покупку «электричек» (до 2% госбюджета), бесплатные зарядки и парковки, отмена НДС и транспортного налога. Многие льготы затем сократили, зарядки и парковки стали платными, но норвежцы не ропщут.

Важно учесть, что 98% электроэнергии в Норвегии производят ГЭС, а страна эта не такая уж холодная. Среднегодовая температура в Осло – 6,4 градуса (в Москве – 5,8). Население Норвегии – всего 5,5 млн (как в Петербурге), расстояние между двумя крупнейшими городами – 480 км. А в десятку крупнейших агломераций входит, например, Тёнсберг – 58 тысяч человек.

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Зиновьев Сергей
Количество просмотров 3
16.02.2025 
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