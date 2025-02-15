Можно ли улучшить автомобиль с помощью деталей от компьютера? Еще как можно!
Для улучшения подачи воздуха к ногам водителя и пассажира в автомобиле ВАЗ‑2115 я взял два кулера от компьютера на 12 В размером 92×92×25 мм и закрепил изнутри на облицовках консоли панели приборов.
Вывел отдельную кнопку включения на панель и подсоединил к «плюсу» после замка зажигания. Теперь воздух, поступающий из печки, разгоняется кулерами и подается в ноги водителя и пассажира мощным потоком. Шум от кулеров не слышен.
Полезны кулеры и в летний период: благодаря обдуву ногам не будет так жарко.
Е. Есаулков, г. Волжский
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- Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.
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