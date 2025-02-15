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Можно ли улучшить автомобиль с помощью деталей от компьютера? Еще как можно!

Читатель «За рулем» необычным образом улучшил работу обдува отопителя в авто

Для улучшения подачи воздуха к ногам водителя и пассажира в автомобиле ВАЗ2115 я взял два кулера от компьютера на 12 В размером 92×92×25 мм и закрепил изнутри на облицовках консоли панели приборов.

Установка вентилятора от компьютера для улучшения обдува ног
Установка вентилятора от компьютера для улучшения обдува ног

Вывел отдельную кнопку включения на панель и подсоединил к «плюсу» после замка зажигания. Теперь воздух, поступающий из печки, разгоняется кулерами и подается в ноги водителя и пассажира мощным потоком. Шум от кулеров не слышен.

Вентилятор от компьютера улучшает обдув ног водителя и пассажира автомобиля.
Вентилятор от компьютера улучшает обдув ног водителя и пассажира автомобиля.

Полезны кулеры и в летний период: благодаря обдуву ногам не будет так жарко.

Е.Есаулков, г. Волжский

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  • Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.

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Ревин Алексей
Фото:Е. Есаулков
Количество просмотров 15
15.02.2025 
Фото:Е. Есаулков
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