Можно ли улучшить автомобиль с помощью деталей от компьютера? Еще как можно!

Читатель «За рулем» необычным образом улучшил работу обдува отопителя в авто

Для улучшения подачи воздуха к ногам водителя и пассажира в автомобиле ВАЗ‑2115 я взял два кулера от компьютера на 12 В размером 92×92×25 мм и закрепил изнутри на облицовках консоли панели приборов.

Установка вентилятора от компьютера для улучшения обдува ног

Вывел отдельную кнопку включения на панель и подсоединил к «плюсу» после замка зажигания. Теперь воздух, поступающий из печки, разгоняется кулерами и подается в ноги водителя и пассажира мощным потоком. Шум от кулеров не слышен.

Вентилятор от компьютера улучшает обдув ног водителя и пассажира автомобиля.

Полезны кулеры и в летний период: благодаря обдуву ногам не будет так жарко.

Е. Есаулков, г. Волжский

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Приспособление для максимально точного замера уровня моторного масла описано тут.