#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Спереди в новом Hyundai Palisade могут разместиться два пассажира.
5 февраля
Богатое оснащение, просторный салон: корейский кроссовер нового поколения
Hyundai Palisade 2025 вмещает до девяти человек
Отечественный минивэн с полным приводом — скоро в продаже!
5 февраля
Отечественный минивэн с полным приводом — скоро в продаже!
ГАЗель NN 4×4 представили с новым интерьером
Названа тройка автомобилей, которые в январе подорожали сильнее всего
4 февраля
Названа тройка автомобилей, которые в январе подорожали сильнее всего
Авто.ру Оценка: в январе средняя цена нового...

Заводской обдув стекла не справляется? Вот простое и надежное решение

Читатель «За рулем» придумал, как усилить обдув лобового стекла

На автомобилях Renault Logan второго поколения плохо обдуваются воздухом нижние углы ветрового стекла, из-за чего оно запотевает и обмерзает.

Я изготовил из отрезка трубки два накладных воздуховода на штатную решетку. По размерам и внешне подошла пластиковая ручка от неисправного велонасоса. Диаметр ручки около 35 мм, длина 90 мм. Ручку я распилил вдоль на две части. Термоклеем закрыл оставшиеся небольшие отверстия с одного торца.

Модификация обдува лобового стекла Renault Logan
Модификация обдува лобового стекла Renault Logan

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Самодельные воздуховоды закрепил по краям решетки с помощью нескольких капель гелеобразного суперклея.

Теперь стекло не запотевает и не замерзает. Подобные воздуховоды можно изготовить из любой подходящей по размеру и цвету трубки, заглушенной с одной стороны.

М.Поляков, г. Углич

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Как применить заводскую заглушку под магнитолу 1 DIN, рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:М. Поляков
Количество просмотров 95459
02.02.2025 
Фото:М. Поляков
Поделиться:
Оцените материал:
+1

Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+5