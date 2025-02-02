Заводской обдув стекла не справляется? Вот простое и надежное решение

Читатель «За рулем» придумал, как усилить обдув лобового стекла

На автомобилях Renault Logan второго поколения плохо обдуваются воздухом нижние углы ветрового стекла, из-за чего оно запотевает и обмерзает.

Я изготовил из отрезка трубки два накладных воздуховода на штатную решетку. По размерам и внешне подошла пластиковая ручка от неисправного велонасоса. Диаметр ручки около 35 мм, длина 90 мм. Ручку я распилил вдоль на две части. Термоклеем закрыл оставшиеся небольшие отверстия с одного торца.

Модификация обдува лобового стекла Renault Logan

Самодельные воздуховоды закрепил по краям решетки с помощью нескольких капель гелеобразного суперклея.

Теперь стекло не запотевает и не замерзает. Подобные воздуховоды можно изготовить из любой подходящей по размеру и цвету трубки, заглушенной с одной стороны.

М. Поляков, г. Углич

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