С Днем защитника Отечества! Чем еще прославился этот день
Наше издание уделяет внимание не только военной технике, но и людям, защищающим нашу страну, и поздравляет их с Днем защитника Отечества!
В качестве подарка мы сделали подборку событий, которые в разные годы произошли в автомобильном мире именно 23 февраля.
1978 год
23 февраля 1978 года в СССР состоялась первая Гонка звезд «За рулем», которая проводится до сих пор. Скоро это традиционное для нашего издания событие будет праздновать свой полувековой юбилей.
1880 год
23 февраля 1880 года родился Рой Чапин – один из основателей фирмы Hudson, просуществовавшей с 1909 по 1954 годы. Именно Hudson первой начала выпускать полноразмерные модели с низким обтекаемым кузовом Step-Down. В том числе легендарный Hudson Hornet, который брал призовые места в гонках NASCAR 1952-1954 годов.
1893 год
Именно 23 февраля, но 1893 года, Рудольф Дизель получил патент на дизельный мотор. Значимость этого изобретения сложно переоценить. Патент 67207 назывался «Рабочий процесс и способ конструирования двигателя внутреннего сгорания для машин».
1928 год
23 февраля 1928 года родился Ральф Эрнхардт – американский автогонщик и легенда знаменитых гонок NASCAR.
1929 год
В этот день в 1929 году в Вене в возрасте 30 лет умерла Адриана Мануэла Рамона Еллинек, которую родители называли Мерседес. Ее отец Эмиль Еллинек выступал на гонках как «монсеньор Мерседес», используя имя дочери в качестве псевдонима. Он много сделал для фирмы «Даймлер». В частности, для того, чтобы в 1901 году появился гоночный Даймлер. В благодарность Еллинеку автомобилю присвоили имя его дочки. Она музицировала, у нее был неплохой голос, но отцовской любви к автомобилям она никогда не разделяла.
1958 год
В 1958-м в этот день в гаванском отеле Lincoln бойцами революционного движения Фиделя Кастро был похищен легендарный автогонщик, пятикратный чемпион Формулы-1 аргентинец Хуан Мануэль Фанхио. Кубинские повстанцы таким образом намеревались в пику кубинскому диктатору Батисте помешать участию Фанхио в Гран-при Гаваны. Спустя 28 часов Хуана Мануэля освободили, но в гонке, которая была омрачена жуткой аварией с многочисленными жертвами, он не участвовал.
1967 год
23 февраля 1967 года дебютировал легендарный Pontiac Firebird, который в разных поколениях выпускался до 2002 года. Автомобиль стал обладателем звания «Лучший недорогой спортивный автомобиль класса Gran Turismo». А еще он был очень экономичным – журналистов и владельцев восторгало, что автомобиль потреблял всего… 15 литров (!) бензина на сотню километров пути. Кстати, именно Firebird (но более позднего поколения) сыграл главную роль говорящего автомобиля в сериале «Рыцарь дорог» 1980-х годов.
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