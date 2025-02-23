С Днем защитника Отечества! Чем еще прославился этот день

«За рулем» перечислил 7 интересных событий автомира, произошедших 23 февраля

Наше издание уделяет внимание не только военной технике, но и людям, защищающим нашу страну, и поздравляет их с Днем защитника Отечества!

В качестве подарка мы сделали подборку событий, которые в разные годы произошли в автомобильном мире именно 23 февраля.

1978 год

Гонка звезд «За рулем» – знаковое событие в мире автоспорта.

23 февраля 1978 года в СССР состоялась первая Гонка звезд «За рулем», которая проводится до сих пор. Скоро это традиционное для нашего издания событие будет праздновать свой полувековой юбилей.

1880 год

Hudson Hornet выпускался с 1951 по 1954 годы.

23 февраля 1880 года родился Рой Чапин – один из основателей фирмы Hudson, просуществовавшей с 1909 по 1954 годы. Именно Hudson первой начала выпускать полноразмерные модели с низким обтекаемым кузовом Step-Down. В том числе легендарный Hudson Hornet, который брал призовые места в гонках NASCAR 1952-1954 годов.

1893 год

Рудольф Дизель и его изобретение

Именно 23 февраля, но 1893 года, Рудольф Дизель получил патент на дизельный мотор. Значимость этого изобретения сложно переоценить. Патент 67207 назывался «Рабочий процесс и способ конструирования двигателя внутреннего сгорания для машин».

1928 год

Ральф Эрнхардт

23 февраля 1928 года родился Ральф Эрнхардт – американский автогонщик и легенда знаменитых гонок NASCAR.

1929 год

Адриана Мануэла Рамона Еллинек – та самая Мерседес

В этот день в 1929 году в Вене в возрасте 30 лет умерла Адриана Мануэла Рамона Еллинек, которую родители называли Мерседес. Ее отец Эмиль Еллинек выступал на гонках как «монсеньор Мерседес», используя имя дочери в качестве псевдонима. Он много сделал для фирмы «Даймлер». В частности, для того, чтобы в 1901 году появился гоночный Даймлер. В благодарность Еллинеку автомобилю присвоили имя его дочки. Она музицировала, у нее был неплохой голос, но отцовской любви к автомобилям она никогда не разделяла.

1958 год

Гонщик Формулы-1 Хуан Мануэль Фанхио

В 1958-м в этот день в гаванском отеле Lincoln бойцами революционного движения Фиделя Кастро был похищен легендарный автогонщик, пятикратный чемпион Формулы-1 аргентинец Хуан Мануэль Фанхио. Кубинские повстанцы таким образом намеревались в пику кубинскому диктатору Батисте помешать участию Фанхио в Гран-при Гаваны. Спустя 28 часов Хуана Мануэля освободили, но в гонке, которая была омрачена жуткой аварией с многочисленными жертвами, он не участвовал.

1967 год

Pontiac Firebird 1967 года.

23 февраля 1967 года дебютировал легендарный Pontiac Firebird, который в разных поколениях выпускался до 2002 года. Автомобиль стал обладателем звания «Лучший недорогой спортивный автомобиль класса Gran Turismo». А еще он был очень экономичным – журналистов и владельцев восторгало, что автомобиль потреблял всего… 15 литров (!) бензина на сотню километров пути. Кстати, именно Firebird (но более позднего поколения) сыграл главную роль говорящего автомобиля в сериале «Рыцарь дорог» 1980-х годов.

Последний классик с АЗЛК – эксперт Канунников раскрывает секреты Москвича‑2140.