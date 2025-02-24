Новые отечественные прицепы PONTON

Невзирая на условия, когда российский рынок автоприцепов перенасыщен разнообразием моделей, у красноярской компании PONTON хватило дерзости сломать стереотипы.

Красноярская компания PONTON запустила в производство концептуально новый продукт: уникальные прицепы собственной разработки, не имеющие аналогов в мире.

Нестандартный подход позволил PONTON не только реализовать широкую линейку прицепов для коммерции и частных перевозок, но и ввел новые стандарты качества!

PONTON – это новая эра в культуре грузоперевозок – ERA CarGo&Journey, время инноваций!

Ergonomic – эргономичность

Reliable – надёжность

Adoptive – адаптивность

Концепция PONTON реализована в двух направлениях:

PONTON S ( Specialty ) – легковой сегмент для частных грузоперевозок, путешествий и хобби.

PONTON С ( Commercial ) – сегмент прицепов для коммерческих грузоперевозок и бизнеса.

Название PONTON символизирует силу, удерживающую на плаву тяжести, надёжность конструкции и уверенность в достижении места назначения.

PONTON открывает не только новые возможности в бизнесе, но и делает комфортными путешествия по бескрайним просторам страны и за её границами!

Что PONTON предлагает сегодня?

Линейка легковых PONTON S в двухосном и трёхосном исполнении. Относятся к категории О1 полной массы до 750 кг и не требуют категории Е в правах.

Широкий диапазон размеров загрузочной площадки, тёплые мобильные гаражи для хобби и кэмперы, а также широкий набор опций дают полную свободу в делах хозяйских и проведении досуга.

Уже доступны к предзаказу следующие модификации:

PONTON 4 – компактный двухосный легковой прицеп

Прицеп PONTON 4 Прицеп PONTON 4

PONTON 5 – универсальный трехосный легковой прицеп

Прицеп PONTON 5 Прицеп PONTON 5

Garage Вand – эксклюзивный полноценный автономный гараж, который легко адаптируется под выездной сервис, техническую мастерскую или передвижной склад. Альтернативное решение для бизнеса и профессионалов, которым нужна надежная рабочая зона в любых условиях.

Garage Вand

Коммерческая линейка PONTON С включает двухосные и трёхосные прицепы повышенной грузоподъемности и относится к категории О2 полной массы до 3500 кг.

База PONTON С адаптирована под установку надстроек, для выполнения любых задач в коммерции, таких как перевозка сборных грузов, сыпучих строительных материалов, продуктов и медикаментов, автомобилей и мини-спецтехники, а также ГСМ и химических жидкостей.

*С полным перечнем надстроек можно ознакомиться на официальном сайте.

Особо выделяются следующие конфигурации:

PONTON С BOZZ – надежный прицеп для междугородних перевозок. Создан для транспортировки сборных грузов на дальние расстояния. Оптимален для логистических компаний, поставщиков стройматериалов, сельхозпродукции, торговых сетей.

Прицеп PONTON С BOZZ

PONTON C BOBR – универсальный автовоз. Специализированное решение для транспортировки автомобилей и малой спецтехники.

Прицеп PONTON C BOBR

PONTON – это 100% продукт отечественного производства. В отличие от иных производителей прицепов, на PONTON применяются комплектующие, произведенные по собственным чертежам, исключительно на заводах, расположенных на территории страны. Это гарантирует качество продукта и доступность комплектующих.

Инженерные решения

Плавность и бесшумность хода, высокие показатели грузоподъёмности и деликатности перевозок, всё это обеспечивается системой сбалансированных упругих элементов, антифрикционными материалами шарниров и герметичностью всех подвижных соединений.

Стабилизирует и добавляет уверенности движению на большой скорости точная работа подвески. Применение продольных балансиров и тяг Панара делает подвеску устойчивой к перегрузкам, а оригинальные амортизаторы уменьшают резонансные эффекты и обеспечивают максимальное поглощение при движении по мелким неровностям. Наряду с высокими техническими показателями подвеска PONTON достаточно компактна, что, в свою очередь, определило её место в конструкции. Установленная под силовыми элементами рамы, она нисколько не сократила максимальных размеров загрузочной площадки. Не секрет, что на подавляющем большинстве прицепов бытует стереотип, когда подвеска и колёса располагаются по бокам, скрадывая размеры загрузочного пространства и доступ к нему.

Основа прицепа PONTON, созданная в КБ Iermohn engineering, представляет собой лёгкую пространственную конструкцию. Она состоит из подрамника и платформы, соединённых между собой лёгкими фермами-усилителями на PONTON S, либо из усиленных подрамника и специализированной рамы под тип надстройки на PONTON С.

Цельноклееный настил изготовлен из ламинированной фанеры. Он надёжно приклеен к основанию платформы, изготовленной из нержавеющей стали на PONTON S, либо зафиксирован на оцинкованном основании платформы на коммерческих PONTON С. Фиксация на клей-герметик придаёт дополнительной упругости всей конструкции и снижает неприятный шум при выкручивании. Данным комплексом технических решений PONTON исключает известную проблему валкости хода, шумов, скрежетаний, присущих, пожалуй, всем существующим прицепам.

Особо стоит выделить достоинства собственной разработки тормозной системы коммерческих прицепов PONTON С, работающей по принципу наката. Первым и самым важным является применение зарекомендовавшей себя на рынке гидравлической системы привода. Приводной механизм тормоза наката (МТН) обладает регулировками и простой, ремонтопригодной конструкцией. Мягкость и эффективность работы МТН, в сочетании с дисковыми исполнительными механизмами, обостряют чувство уверенности и безопасности. Кроме основной тормозной системы, на прицепах PONTON С реализована вспомогательная система стояночно-аварийного торможения, надёжно удерживающая от скатывания на крутых уклонах и предотвращающая укатывание прицепа в случае разрыва сцепки. Собственно разработанные электронные суппорты и управляющий блок делают сервис недорогим и доступным. Также блок позволят управлять светотехникой прицепа в случае повреждения электрического жгута или несоответствия стандартов разъёмов между тягачом и прицепом.

Покупателям

Выбирайте модель на сайте https://ponton.com.ru/, заполните форму обратной связи, согласуйте с менеджером детали и адрес доставки в один из партнерских центров.

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Оплата по QR-коду, по реквизитам на расчетный счет либо же безналичным перевод от организации.

Потенциальным инвесторам

Инвестируйте в будущее грузоперевозок вместе с Ponton. Мы открыты к сотрудничеству и запускаем краудфандинговую кампанию, привлекая средства для масштабирования производства и расширения модельного ряда. Свяжитесь с нами!

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