Аккумулятор в порядке, а значок АКБ не гаснет? Вот что надо проверить
Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6
- Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года
- Пробег на момент отчета – 250 000 км
Как-то раз завожу автомобиль – а на щитке приборов не гаснет значок аккумуляторной батареи. Начинаю разбираться, в чем дело, и обнаруживаю, что приводной ремень агрегатов не вращается вместе со шкивом коленвала. Виной всему – заклинивший натяжитель обводного ролика ремня.
За прошедшие годы я несколько раз менял только ролик, не трогая натяжитель, – прежде всего из-за сложности работы по его замене, включающей снятие опоры силового агрегата и его вывешивание. Но вот настала пора всё-таки этим заняться.
Цены на натяжители начинаются от 1500 рублей за китайский ноу-нейм и заканчиваются на отметке 13 200 рублей за оригинал. Я взял Gates стоимостью 4800 рублей. А непростая работа по замене стоила мне 3800 рублей.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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