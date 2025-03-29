Аккумулятор в порядке, а значок АКБ не гаснет? Вот что надо проверить

Volkswagen Caddy из парка «За рулем» за неполных 12 лет проехал 250 000 км

Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6

Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша

– Volkswagen Poznan Ltd, Польша Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года

– c июля 2013 года Пробег на момент отчета – 250 000 км

Как-то раз завожу автомобиль – а на щитке приборов не гаснет значок аккумуляторной батареи. Начинаю разбираться, в чем дело, и обнаруживаю, что приводной ремень агрегатов не вращается вместе со шкивом коленвала. Виной всему – заклинивший натяжитель обводного ролика ремня.

За прошедшие годы я несколько раз менял только ролик, не трогая натяжитель, – прежде всего из-за сложности работы по его замене, включающей снятие опоры силового агрегата и его вывешивание. Но вот настала пора всё-таки этим заняться.

Цены на натяжители начинаются от 1500 рублей за китайский ноу-нейм и заканчиваются на отметке 13 200 рублей за оригинал. Я взял Gates стоимостью 4800 рублей. А непростая работа по замене стоила мне 3800 рублей.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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