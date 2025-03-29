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Аккумулятор в порядке, а значок АКБ не гаснет? Вот что надо проверить

Volkswagen Caddy из парка «За рулем» за неполных 12 лет проехал 250 000 км

Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6

  • Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 250 000 км
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Как-то раз завожу автомобиль – а на щитке приборов не гаснет значок аккумуляторной батареи. Начинаю разбираться, в чем дело, и обнаруживаю, что приводной ремень агрегатов не вращается вместе со шкивом коленвала. Виной всему – заклинивший натяжитель обводного ролика ремня.

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За прошедшие годы я несколько раз менял только ролик, не трогая натяжитель, – прежде всего из-за сложности работы по его замене, включающей снятие опоры силового агрегата и его вывешивание. Но вот настала пора всё-таки этим заняться.

Цены на натяжители начинаются от 1500 рублей за китайский ноу-нейм и заканчиваются на отметке 13 200 рублей за оригинал. Я взял Gates стоимостью 4800 рублей. А непростая работа по замене стоила мне 3800 рублей.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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Панов Денис
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 10
29.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Caddy  2008
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.
Недостатки:
ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.
Комментарий:
Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация - "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет (кроме указанных в недостатках). Несмотря на то, что пластик передней панели и передних дверей дубовый, за почти 350 тыс км ни одного сверчка не появилось - очень добротно собран. Подвеска очень живучая (конкретно эта машина с грузоподъемностью 500 кг) и на удивление комфортна (для рессорной машины, предназначенной для перевозки грузов). Мотор беспроблемный, с пол-пинка пускается в любой мороз. Обзорность отличная. По недостаткам: 1. ЛКП. От мест сколов краска кусками продолжает отваливаться дальше и "домашними" методами процесс не остановить. Только загонять в покраску. 2. 5-МКПП. 80 тыс км - зашумел задний подшипник первичного вала (гарантия). 120 тыс км - сломался механизм выбора передач, 180 тыс км - аналогично, 220 тыс км - в пути на трассе лопнуло кольцо, фиксирующее вал пятой передачи, итог: дыра в корпусе, пятая передача осталась между Мордовией и Рязанью. Данный "косяк" - бомба замедленного действия на всех фольксовских 5-МКПП (индекс JJT или 0АН), если только изменений в конструкцию завод не вносил, как в сервисе сказали, может случиться хоть в первые недели после покупки, в среднем - на 60-70 тыс км случается (типа я - рекордсмен).
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