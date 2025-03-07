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Renault Logan Stepway
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Автомобили СССР, которые чуть не стали серийными

В производство автомобили не пошли по самым разным причинам: война, перегруженность заводов, наличие альтернативных разработок... Но только посмотрите, что создавали наши инженеры!

Их ждали, надеялись, верили. Пресса писала о них: «Cовсем скоро…». Но – не срослось! По тем или иным причинам инженерам, технологам, испытателям и, конечно, потенциальным покупателям осталась лишь горечь разочарования.

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Таких примеров в нашей истории очень много. Вспомним лишь некоторые отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера.

НАТИ-2 проектировали на рубеже 1930-х на смену НАМИ-1. Но в Горьком на выходе уже был советский Ford – ГАЗ-А, а запуск в производство двух легковых машин отечественная промышленность просто не тянула. Да и легковушки тогда не были приоритетом.
КИМ-10-52 с 30-сильным двигателем сделали в Горьком в самом начале 1941-го и уже в этом годы планировали поставить на поток. Конструктивно автомобиль повторял двухдверный КИМ, поэтому до начала производства, казалось, всего один шаг. Но завтра была война…
В 1948-м сделали несколько образцов на замену Москвичу-400 (один, тот, что на фото, чудом сохранился до наших дней). Но пока машины доводили, стало ясно: правильней начать производство совсем новой модели, коей и стал в 1956-м Москвич-402.
ГАЗ-18 создавался для инвалидов. У него была автоматическая (!) коробка передач. Один прототип передали на Серпуховской мотоциклетный завод, но машина не вышла. Инвалидам предлагали лишь примитивные мотоколяски, а с начала 1960-х еще и Запорожцы.
Девятиместный минивэн Москвич-А9 испытывали в 1957-м, заложили и фургон. Но завод и так был перегружен. Аналог московского вэна сделали и в Риге под именем РАФ-8 Спридитис, но в массовое производство пошла более солидная и вместительная модель.
Москвич-415/416. На производство этой альтернативы Ниве средств заводу не дали – не принято было в СССР выпускать на разных заводах автомобили одного класса (исключение: Москвич и Жигули, которые тоже в итоге развели).
Иж-14 – трехдверный цельнометаллический, он тоже был конкурентом Нивы. Одним рычагом можно было включать передний, задний или полный привод и понижающую передачу. Министерству оборонной промышленности, которому подчинялся ИЖ, до новинки не было никакого дела.
О следующей после Москвича-412 модели на АЗЛК задумались уже на рубеже 1970-х. Сделали серию образцов 3-5. Черты этой машины лишь отчасти воплотились в модели 2140, а уже с 1974-го стали делать новые серии прототипов.
На смену «козлику» УАЗ-469 готовили прототипы серий 3170, 3171, 3172, которые появились в конце 1980-х – с брезентовой крышей и цельнометаллическим кузовом. Но в стране началась политическая и экономическая лихорадка, и новые модели отменили.
Первый прототип Москвич-С1 сделали в 1974-м. Позднее появился Москвич-С3. Конструкторы отрабатывали переднюю подвеску McPherson, независимую заднюю, мотор 1,7 л, в том числе с впрыском. Но за основу взяли хэтчбек Simca 1307/1308, и получился Москвич-2141.
Вэн Москвич-3733, он же – BAZ-MNA-1000. Выпускать автомобиль планировали совместно с Братиславским автозаводом, а оснащать новыми моторами – Москвич-414 объемом 1,8 л, мощностью 95 л.с., а потом и дизелем. Изготовили лишь три образца.
В 1990-е ГАЗ работал над заменой Волги. Помимо ГАЗ-3111 классической компоновки сделали переднеприводный ГАЗ-3103 и даже полноприводный ГАЗ-3104 с новым тогда 16-клапанным двигателем ЗМЗ-406. Но и этим машинам стать серийными было не суждено…
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Канунников Сергей
Фото:
Канунников Сергей
Количество просмотров 8
07.03.2025 
Фото:
Канунников Сергей
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