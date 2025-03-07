Автомобили СССР, которые чуть не стали серийными

В производство автомобили не пошли по самым разным причинам: война, перегруженность заводов, наличие альтернативных разработок... Но только посмотрите, что создавали наши инженеры!

Их ждали, надеялись, верили. Пресса писала о них: «Cовсем скоро…». Но – не срослось! По тем или иным причинам инженерам, технологам, испытателям и, конечно, потенциальным покупателям осталась лишь горечь разочарования.

Таких примеров в нашей истории очень много. Вспомним лишь некоторые отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера.

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