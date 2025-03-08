С Международным женским днем! Вот чем еще он прославился

«За рулем» напомнил о 10 значимых событиях, произошедших 8 марта

Редакция «За рулем» поздравляет всех женщин (девочек, девушек, бабушек) с Международным женским днем и дарит интересную подборку памятных дат!

В мире автомобилей постоянно что-то происходит, и за более чем вековую историю накопилось немало значимых событий.

Давайте сегодня вспомним те из них, которые произошли в разные годы, но в один день – 8 марта.

1878 год

Марк Биркигт и фигурка Hispano-Suiza

В этот день в Женеве родился Марк Биркигт (1878–1953 гг.) – швейцарский конструктор и основатель фирмы Hispano-Suiza, производившей автомобили класса люкс (самые дорогие в континентальной Европе), авиационные двигатели, грузовики и оружие.

1886 год

Первый автомобиль, разработанный Готлибом Даймлером и Вильгельмом Майбахом, – Daimler Motorkutsche

Именно 8 марта Даймлер и Майбах привезли к дому в Штутгарте карету, соврав соседям, что это подарок госпоже Даймлер на день рождения. На эту карету производства компании W. Wimpf & Sohn Майбах установил двигатель мощностью 1,5 л.с. и ременную передачу к колесам.

1922 год

Durant Star – доживший до наших дней экземпляр

В Вашингтоне компания Durant представила свой новый автомобиль модели Star – он задумывался как конкурент Ford Model T и Chevrolet.

1934 год

Это – особенный Mercedes-Benz... Двигатель у этого Mercedes-Benz 130 сзади

На Берлинском автосалоне дебютировали модель 130 (первый серийный заднемоторный Mercedes-Benz) и роскошный 500K с 8-цилиндровым компрессорным двигателем. О компрессорных Мерседесах, оставивших след в истории и литературе, писал на страницах «За рулем» эксперт Сергей Канунников.

1936 год

Гонкам NASCAR, грубо говоря, без одного года 90 лет!

В Дайтона-Бич (штат Флорида, США) прошла первая гонка серийных автомобилей – предтеча автогонок серии NASCAR.

1946 год

Фредерик Уильям Ланчестер – изобретатель дисковых тормозов

Умер Фредерик Уильям Ланчестер (родился в 1868 году) – английский авиа- и автомобилестроитель, создатель первого английского автомобиля Lanchester Engine Company, придумавший дисковые тормоза.

1950 год

Культовый Volkswagen T1

В ФРГ появился легкий грузовой фургон Volkswagen Transporter, он же T1. Серийное производство новинки началось всего с десяти машин в день.

Скорость этого Rover JET1 достигает 245 км/ч Мощность двигателя Rover JET1 – 140 л.с.

В этот же день британская компания Rover представила публике автомобиль с газотурбинным двигателем – Rover JET1.

1973 год

При максимальной высоте 11 158 футов (3,4 км) над уровнем моря автомобильный тоннель имени президента Эйзенхауэра – один из самых высоких автомобильных тоннелей в мире. Длина автомобильного тоннеля имени президента Эйзенхауэра в западном направлении составляет 1,693 мили (2,72 км), а в восточном направлении — 1,697 мили (2,73 км).

8 марта был открыт самый протяженный в США автомобильный тоннель имени президента Эйзенхауэра.

2010 год

Программа по утилизации автомобилей позволяла сдать машину старше 10 лет и получить сертификат на скидку для покупки нового автомобиля

Ровно 25 лет назад в России стартовала программа по утилизации старых автомобилей.

Об автомобильных событиях, произошедших 23 февраля, читайте здесь.