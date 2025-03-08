С Международным женским днем! Вот чем еще он прославился
Редакция «За рулем» поздравляет всех женщин (девочек, девушек, бабушек) с Международным женским днем и дарит интересную подборку памятных дат!
В мире автомобилей постоянно что-то происходит, и за более чем вековую историю накопилось немало значимых событий.
Давайте сегодня вспомним те из них, которые произошли в разные годы, но в один день – 8 марта.
1878 год
В этот день в Женеве родился Марк Биркигт (1878–1953 гг.) – швейцарский конструктор и основатель фирмы Hispano-Suiza, производившей автомобили класса люкс (самые дорогие в континентальной Европе), авиационные двигатели, грузовики и оружие.
1886 год
Именно 8 марта Даймлер и Майбах привезли к дому в Штутгарте карету, соврав соседям, что это подарок госпоже Даймлер на день рождения. На эту карету производства компании W. Wimpf & Sohn Майбах установил двигатель мощностью 1,5 л.с. и ременную передачу к колесам.
1922 год
В Вашингтоне компания Durant представила свой новый автомобиль модели Star – он задумывался как конкурент Ford Model T и Chevrolet.
1934 год
На Берлинском автосалоне дебютировали модель 130 (первый серийный заднемоторный Mercedes-Benz) и роскошный 500K с 8-цилиндровым компрессорным двигателем. О компрессорных Мерседесах, оставивших след в истории и литературе, писал на страницах «За рулем» эксперт Сергей Канунников.
1936 год
В Дайтона-Бич (штат Флорида, США) прошла первая гонка серийных автомобилей – предтеча автогонок серии NASCAR.
1946 год
Умер Фредерик Уильям Ланчестер (родился в 1868 году) – английский авиа- и автомобилестроитель, создатель первого английского автомобиля Lanchester Engine Company, придумавший дисковые тормоза.
1950 год
В ФРГ появился легкий грузовой фургон Volkswagen Transporter, он же T1. Серийное производство новинки началось всего с десяти машин в день.
В этот же день британская компания Rover представила публике автомобиль с газотурбинным двигателем – Rover JET1.
1973 год
8 марта был открыт самый протяженный в США автомобильный тоннель имени президента Эйзенхауэра.
2010 год
Ровно 25 лет назад в России стартовала программа по утилизации старых автомобилей.
- Об автомобильных событиях, произошедших 23 февраля, читайте здесь.
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