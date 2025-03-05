Машины с панорамной крышей намного холоднее обычных — правда или миф?

Эксперт «За рулем» рассказал о минусах панорамной крыши автомобиля

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Верно ли, что люк и панорамная крыша негативно влияют на микроклимат в салоне машины зимой?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:

– Отчасти это так.

Если зимой открыть шторку люка, от него потянет холодом. С панорамной крышей салон будет прогреваться дольше. Но ненамного, и в итоге всё равно станет тепло.

Поэтому говорить о том, что машины с «панорамой» холодные, я бы не стал.

А вот на акустический комфорт стеклянная крыша влияет. На трассе лучше держать шторку закрытой: будет тише.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

О том, как скоро инновационные функции премиальных машин перенесут в бюджетные, рассказано тут.