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Машины с панорамной крышей намного холоднее обычных — правда или миф?

Эксперт «За рулем» рассказал о минусах панорамной крыши автомобиля

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Верно ли, что люк и панорамная крыша негативно влияют на микроклимат в салоне машины зимой?

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Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:

Отчасти это так.

Если зимой открыть шторку люка, от него потянет холодом. С панорамной крышей салон будет прогреваться дольше. Но ненамного, и в итоге всё равно станет тепло.

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Поэтому говорить о том, что машины с «панорамой» холодные, я бы не стал.

А вот на акустический комфорт стеклянная крыша влияет. На трассе лучше держать шторку закрытой: будет тише.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

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Милешкин Кирилл
Фото:freepik / ArthurHidden и «За рулем»
Количество просмотров 29
05.03.2025 
Фото:freepik / ArthurHidden и «За рулем»
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