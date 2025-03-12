Камера-шумомер прошла сертификацию — ждем штрафы за шумный выхлоп!

Эксперт Колодочкин оценил возможности выявления камерами шумных машин в потоке

Столичные власти готовы устанавливать на дорогах комплекс «Эфир», снабженный четырьмя направленными микрофонами. Сертификация комплекса уже прошла – теперь за громкую музыку и шумный выхлоп можно будет получить «письмо счастья» со штрафом от 5 тысяч до 30 тысяч рублей. Но это должно воплотиться в реальность не сразу.

Как рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, сертифицированный комплекс будет применяться только для тестирования, мониторинга и подбора «оптимальных мест для установки». Звучит несколько запутанно, однако, надо полагать, штрафовать пока что не будут. Да и в вопросе децибелов, за которые будут наказывать, ясности пока что тоже нет.

Прибор «Эфир» представляет собой камеру с четырьмя направленными микрофонами. Он одновременно принимает и обрабатывает информацию с микрофонов и видеомодуля, определяя источник повышенного шума «на основе анализа фазового сдвига по пикам уровней». Диапазон измерения громкости звука – 60-120 дБ. Масса – 12 кг.

Впрочем, к «Эфиру» тоже есть вопросы. В том, что он сможет уловить сильный шум, сомневаться не приходится. Точность измерений уровня шума нормирована и отражена в метрологических характеристиках прибора. А вот насчет точного измерения координат источника шума ясности пока что нет.

Когда на снимке окажется единственная машина на пустой дороге, все более-менее понятно. Но что делать, если в кадр попадут несколько автомобилей? А ведь именно в таких снимках и придется разбираться, когда комплекс приступит к постоянному определению шумных транспортных средств. Кого будут в итоге штрафовать и что делать, если рядом ревет бульдозер или грохочет отбойный молоток?

О риске наложения ошибочных штрафов, когда машины следуют в плотном потоке, говорили еще полтора года назад, в том числе законотворцы. Если комплексы видеофиксации с годами научились все-таки выявлять самый быстрый транспорт в потоке, то однозначно определить самый громкий автомобиль техника все-таки не обещает.

К достоверному и, главное, доказательному выявлению самого шумного нарушителя она пока что не готова. А потому нет никаких сомнений в том, что авто- и мотовладельцы тут же начнут обжаловать штрафы, с которыми они не согласны.

Очень может быть, что именно технические проблемы и вынуждают московские власти тщательно продумывать места размещения подобных устройств. В столице есть множество мест, жители которых постоянно жалуются на излишнюю шумность «гостей». Взять хотя бы район Патриарших прудов. В таких ситуациях определить самого громкого визитера сравнительно нетрудно – особенно если речь идет о байкерах или о машинах с прямотоком. Кстати, прототип новых камер тестировался в районе других столичных прудов – на Чистопрудном бульваре.

Глава ЦОДД Михаил Кизлык, комментируя скорое появление прибора, подчеркнул: запрос на такие камеры у населения есть. А раз так, то вслед за столицей новые приборы постепенно распространятся по всей России.

Посмотрим, что скажет население.

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