Как «победить» громкую музыку из машин во дворах, посоветовал юрист

Член Ассоциации юристов России, адвокат Асия Мухамедшина рассказала, что защититься от громкой музыки во дворах многоквартирных домов вполне реально. К примеру, в Москве регулярно отслеживает уровень шума ГПБУ «Мосэкомониторинг». Если будет доказано, что уровень шума превысил норму, то нарушителей ждет штраф.
«Можно вызвать независимые организации по замеру шума, зафиксировать нарушение и далее обратиться в полицию. Затем жители домов вправе направить коллективный иск в суд. Чем больше жителей домов присоединится к требованию соблюдать тишину, тем больше вероятность, что местные власти или суд удовлетворят их требование», — подсказала юрист.
С нарушителей режима тишины можно взыскать и компенсацию за моральный ущерб, но ее еще надо будет доказать. Опять же через суд.
Источник: АиФ
Фото: VK
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