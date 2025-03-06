Потеряв ПТС, оформил электронный — а бумажный действителен?

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Вопрос от читателя «За рулем»:

Потерял ПТС, поэтому оформил новый, электронный. Недавно старый документ нашелся. Собираюсь продавать машину, поэтому опасаюсь, не возникнет ли вопросов к новому владельцу при перерегистрации машины на него? Стоит ли сообщить в ГИБДД о находке до продажи?

В.В.Костромин, Краснодарский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Сообщать в Госавтоинспекцию об обнаружении документа нет необходимости. В соответствии с Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1764, паспорт транспортного средства, взамен которого оформлен электронный паспорт, считается недействительным с даты оформления электронного паспорта и вносится регистрационным подразделением в соответствующие розыскные учеты утраченной специальной продукции Госавтоинспекции.

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С этого момента представление в регистрационное подразделение паспорта транспортного средства, в том числе для осуществления регистрационного действия, не требуется.

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«За рулем»
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«За рулем»
Количество просмотров 12
06.03.2025 
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«За рулем»
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