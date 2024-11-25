Купил новую машину — как понять, сколько есть времени для регистрации?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– С какого дня отсчитывается срок, в течение которого надо зарегистрировать новую машину?
Алексей, г. Сочи
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации ТС в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для постановки ТС на государственный учет в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца транспортного средства, ранее не состоявшего на государственном учете в РФ.
Положения Гражданского кодекса РФ (глава 11) предписывают исчислять указанный срок, начиная со следующего дня после передачи ТС продавцом покупателю, указанному в договоре купли-продажи или приемо-передаточном акте. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
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