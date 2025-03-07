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Смотрите новый выпуск шоу «Угадай деталь»

В эфире второй выпуск шоу, в котором участники угадывают хитрые автомобильные компоненты.

На этот раз автомобильные детали перемешаны с деталями от бытовой техники.


Ведущие: настоящая блондинка Юлианна Разуваева и рассудительный Антон Ануфриев.

Правила предельно просты. В конкурсе принимают участие два полуфиналиста, которые разбиты по парам. В финал выходит тот, кто первым угадал две детали.

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Если во время раунда ни один участник не угадал, начинается игра «Крокодил». Суть игры: участники должны языком тела показать автомобильную деталь. Победное очко уходит тому, чью деталь зрители угадают быстрее.

Проверьте, насколько хорошо вы знаете детали, из которых состоят автомобили.

В финале конкурса борьба идет до двух победных очков. И пусть победит сильнейший!

Смотрите конкурс «УГАДАЙ ДЕТАЛЬ» на видеоресурсах «ЗА РУЛЕМ»:


Благодарим «МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИСТОРИЙ» за помощь в организации съемок.

По вопросам коммерческого партнерства пишите на [email protected].

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«За рулем»
07.03.2025 
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