Смотрите новый выпуск шоу «Угадай деталь»
На этот раз автомобильные детали перемешаны с деталями от бытовой техники.
Ведущие: настоящая блондинка Юлианна Разуваева и рассудительный Антон Ануфриев.
Правила предельно просты. В конкурсе принимают участие два полуфиналиста, которые разбиты по парам. В финал выходит тот, кто первым угадал две детали.
Если во время раунда ни один участник не угадал, начинается игра «Крокодил». Суть игры: участники должны языком тела показать автомобильную деталь. Победное очко уходит тому, чью деталь зрители угадают быстрее.
Проверьте, насколько хорошо вы знаете детали, из которых состоят автомобили.
В финале конкурса борьба идет до двух победных очков. И пусть победит сильнейший!
Смотрите конкурс «УГАДАЙ ДЕТАЛЬ» на видеоресурсах «ЗА РУЛЕМ»:
Благодарим «МУЗЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИСТОРИЙ» за помощь в организации съемок.
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