Кто остановит Suzuki Hayabusa: яркие участники RDRC Moto

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» пройдут заезды самых мощных в России гипербайков

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» не только станет крупнейшим автомобильным событием лета 2025, но и не обойдет стороной двухколесную технику — в RDRC с прошлого года есть отдельная мотоциклетная категория. Кто в ней выступает и в чем ее особенности — рассказываем в этой статье.

Но сначала напомним, что билеты на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» уже поступили в продажу!

История дрэг-рейсинга на мотоциклах

В США дрэг-рейсинг на мотоциклах развит очень хорошо. Проводятся собственные чемпионаты, а категория ProStock Motorcycle — одна из четырех профессиональных в NHRA, высшей лиге мирового дрэг-рейсинга. Участники этой категории имеют приоритетное право сделать свои попытки в случае сокращения числа заездов по погодным условиям, получают максимум экранного времени и участвуют в единой церемонии награждения вместе с гонщиками топовых автомобильных категорий.

В России дрэг на мотоциклах проводился без малого 15 лет назад, когда двухколесная техника появился в рамках легендарного фестиваля суперкаров Unlim 500+, но затем сошел на нет. В стране существовало немало доработанных для дрэга мотоциклов, но участвовали они максимум в любительских заездах.

Все изменилось в 2023 году, когда в рамках эксперимента на отдельных этапах RDRC прошли заезды мотоциклов в двух классах. Участников было немного, заезды зачастую проходили в понедельник, а церемония награждения мотоциклистов была отдельной. Но интерес к категории рос от этапа к этапу, поэтому в 2024 году было принято решение провести чемпионат RDRC Moto, который стал бы полноценной частью большой семьи российского дрэг-рейсинга.

Категории дрэг-рейсинга на байках

В 2025 году мотокатегория продолжает свое развитие. В рамках RDRC 2025 пройдут заезды сразу в четырех категориях: двух временных и двух гандикапных.

Самый популярный мотоцикл в RDRC Moto — легендарный Suzuki GSX 1300 R Hayabusa. В серии представлены «Соколы» всех трех поколений.

Временные классы — это 8.5 и 9.3. Названия классов означают нижнюю временную границу класса. То есть, проехать 402 метра быстрее чем за 8,5 и 9,3 секунды соответственно нельзя. Но если в автомобильных категориях машины участников зачастую способны ехать быстрее нижнего порога, то мотоциклисты в прошлом сезоне только подбирались к этим временным показателям. Поэтому битва за звание обладателя рекордного времени и скорости станет еще одной интригой сезона.

Несмотря на все доработки и всю предстартовую подготовку, мотоциклы все равно регулярно делают «вилли» — встают на заднее колесо. Показать хорошее время заезда после этого практически нереально.

Пока из 9 секунд вышли только Михаил Пахомов на Suzuki Hayabusa, Валерий Кутьин на BMW S1000RR и Роман Бурлак на еще одной «Хаябусе».

В категориях с гандикапом тоже есть временные ограничения, но в них предельное время регламентировано как «снизу», так и «сверху»: 8,5-9,7 секунды и 9,7-14 секунд.

Для дрэг-рейсинга на мотоциклах используются специальные задние колеса. Они более плоские и похожи на автомобильные, что обеспечивает большое пятно контакта на старте.

Напомним, что в заездах с гандикапом пилот сам указывает время, за которое он пройдет трассу. В квалификации его задача показать результат как можно ближе к заявленному, а в заездах на вылет нужно еще и опередить соперника. Светофор для двух участников зажигается не одновременно из-за разницы заявленного времени прохождения трассы. То есть, если один пилот закажет время 8,5 секунды, а другой — 9,7 секунды, то для первого пилота светофор загорится на 1,2 секунды позже. В итоге побеждает тот, у кого лучше реакция и чувство мотоцикла.

Контролировать мощные байки непросто. Иногда проблемы возникают прямо на старте.

Пилоту важно понимать, как в конкретных условиях работает его байк, чтобы заказывать именно то время, которое он сможет реализовать. Кроме того, мощные мотоциклы стремятся практически во время каждого переключения передачи встать на заднее колесо, что превращает заезд в постоянную борьбу с байком.

Практически все мотоциклисты перед стартом совершают яркие бёрн-ауты, прогревая шины. Мотоцикл при этом нужно наклонять и раскачивать, чтобы вся шина прогрелась равномерно.

«Дрозд», «Сокол», «Паук» и «Сыр»

Главная сила в мировом мотоциклетном дрэг-рейсинге — гипербайки с двигателям объемом больше одного литра. Интересно, что названия японских мотоциклов появились в результате настоящей маркетинговой войны.

Сначала Honda выпустила свой мотоцикл Super BlackBird — «Черный дрозд». Байк с двигателем объемом 1100 «кубиков» получил свое имя в честь самолета Lockheed SR-71, который долгое время удерживал звание самого быстрого в мире.

Ответом стало появление Suzuki Hayabusa с двигателем объемом 1340 см3. Название байка переводится как «Сокол, который охотится на дроздов».

Kawasaki ответила байком ZX-14R, у которого объем мотора достигает 1441 см3. Внешне мотоцикл напоминает паука-птицееда, который разоряет птичьи кладки. Прозрачный намек на противостояние с «Дроздом» и «Соколом».

И если Honda уже давно стал редким гостем на дрэг-стрипах, то Hayabusa – основной дрэг-байк на нашей планете. RDRC Moto — не исключение. Большинство пилотов выступают именно на Suzuki разных поколений и разных степеней подготовки. Есть и стандартные мотоциклы, и глубоко доработанные проекты.

Гандикап позволяет бороться за призы на самой разнообразной технике, включая тяжелые туристические мотоциклы и даже такую классику, как эта Honda ST1300 Pan European.

Итальянские и американские мотоциклы встречаются, как правило, только в гандикапных категориях. Но один «немец» все-таки бросил вызов японской армаде — это BMW S1000RR, или «Сыр», как его прозвали любители мотоциклов.

Свобода творчества

В старшем мотоциклетном классе у райдеров есть возможность разгуляться. Увеличение объема, установка компрессора, турбины, а иногда и пары турбин, максимальное облегчение и, конечно, увеличение колесной базы за счет использования длинного маятника. Внешние панели, корпуса фар и даже колесные диски — из углепластика. Спортивный выхлоп, переработанная подвеска… — каждый мотоцикл по-настоящему уникален.

Причем райдеры идут разными путями. Например, Александр Ким вывел на старт Suzuki B-King с двумя турбинами, а Валерий Кутьин, напротив, не стал трогать мотор своего BMW, сконцентрировавшись на доработках кузова и ходовой. В итоге баварский байк получил маленький топливный бак, разобранный хвост и минимальный клиренс. Все это позволило петербуржцу регулярно выходить из 9-секундных рамок.

В старших классах выступают серьезно доработанные мотоциклы с облегченным корпусом, увеличенным задним маятником и уменьшенным дорожным просветом.

Место проведения «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Посмотреть борьбу за рекорды, эффектные прогревы и вилли, полные напряжения заезды и мастерство контроля сверхмощных байков смогут все посетители «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Билеты уже в продаже.

Точный адрес проведения «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458. Он понадобится вам, чтобы добраться до многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты заранее: потом они станут дороже!

До встречи 13 и 14 июня 2025 года!

ООО "За рулем", ИНН 7708309078, erid F7NfYUJCUneRHUQWJiSj

Самое сочное и незабываемое автособытие этого лета: как прошел ЗА РУЛЕМ ФЕСТ — подробный отчет.