Как улучшить крепление клеммы аккумулятора за пару секунд — простой лайфхак

Читатель «За рулем» придумал, как ускорить снятие аккумулятора в автомобиле

На кроссовере Renault Koleos иногда приходится снимать батарею. Для удобства откручивания клемм перевернул зажимной болт гайкой от батареи наружу, благо клемма симметрична.

С. Романюк, г. Сергиев Посад

Было... ...стало.

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Идеальное место под гаечный ключ для снятия клемм аккумулятора раскрыто тут.