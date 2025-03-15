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Как улучшить крепление клеммы аккумулятора за пару секунд — простой лайфхак

Читатель «За рулем» придумал, как ускорить снятие аккумулятора в автомобиле

На кроссовере Renault Koleos иногда приходится снимать батарею. Для удобства откручивания клемм перевернул зажимной болт гайкой от батареи наружу, благо клемма симметрична.

С. Романюк, г. Сергиев Посад

Было...
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  • Идеальное место под гаечный ключ для снятия клемм аккумулятора раскрыто тут.
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Ревин Алексей
Фото:С. Романюк
Количество просмотров 6
15.03.2025 
Фото:С. Романюк
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