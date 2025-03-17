Почему не стоит покупать машину с продвинутой автоматической коробкой

Эксперт «За рулем» перечислил недостатки многоступенчатых АКП

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Оправдано ли увеличение числа ступеней в АКП?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Сегодня в мире продаются легковые автомобили с числом ступеней в автомате от 4 до 10. Многоступенчатые коробки нравятся производителям из-за высокой экологичности и экономичности. Двигатель, работающий в такой паре, проще держать в зоне минимального удельного расхода топлива, особенно на шоссе. Парадные показатели динамики также зачастую выше.

Но такая коробка всё время находится в поиске нужной передачи, особенно при городском, рваном цикле езды. Частые переключения изнашивают агрегат и вызывают рост температуры. Такие коробки дороже, их ремонт сложнее. Зачастую именно многоступенчатые агрегаты делают «необслуживаемыми» – у них даже нельзя поменять фильтр. Поэтому я уверен, что для «народных» автомобилей число передач не должно превышать шести.

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