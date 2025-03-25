Усиливаем подсветку приборов в автомобиле — простой лайфхак

Читатель «За рулем» придумал, как сделать управление авто комфортнее

В старых ГАЗелях нет подсветки второстепенных органов управления на передней панели, и ночью приходилось на ощупь включать вентилятор или регулировать температуру.

Я купил два белых светодиода, по их размерам просверлил два отверстия прямо над органами управления, а питание взял от подсветки прикуривателя. Теперь ночью всё видно.

Самодельная подсветка органов управления в автомобиле

Е. Чепурнов, Ставропольский край

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