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Усиливаем подсветку приборов в автомобиле — простой лайфхак

Читатель «За рулем» придумал, как сделать управление авто комфортнее

В старых ГАЗелях нет подсветки второстепенных органов управления на передней панели, и ночью приходилось на ощупь включать вентилятор или регулировать температуру.

Я купил два белых светодиода, по их размерам просверлил два отверстия прямо над органами управления, а питание взял от подсветки прикуривателя. Теперь ночью всё видно.

Самодельная подсветка органов управления в автомобиле
Самодельная подсветка органов управления в автомобиле

Е.Чепурнов, Ставропольский край

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Ревин Алексей
Фото:Е. Чепурнов
Количество просмотров 15
25.03.2025 
Фото:Е. Чепурнов
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