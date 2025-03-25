Усиливаем подсветку приборов в автомобиле — простой лайфхак
В старых ГАЗелях нет подсветки второстепенных органов управления на передней панели, и ночью приходилось на ощупь включать вентилятор или регулировать температуру.
Я купил два белых светодиода, по их размерам просверлил два отверстия прямо над органами управления, а питание взял от подсветки прикуривателя. Теперь ночью всё видно.
Е. Чепурнов, Ставропольский край
Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Простой способ сделать блок климат-контроля заметнее описан тут.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте