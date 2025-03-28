13 исчезнувших марок автомобилей — фотоподборка

ЗИЛ, Москвич, ЗАЗ и ЛуАЗ, SAAB, Mercury, Rover... — эти и другие старые бренды совсем недавно стали достоянием истории. Почему так получилось?

В длинной, более чем вековой автомобильной истории сотни и даже тысячи марок, успев или не успев блеснуть, прекратили свое существование.

Некоторые были известны десятилетиями, а машины с их логотипом разошлись по миру большими или даже огромными тиражами. Иные бренды существовали лет пять, а то и вовсе год-два. Среди них были и особенно известные, прославленные, казавшиеся вечными.

Некоторые бренды, по сути, числились даже частицами национального достояния стран, где они появились. Когда-то Франция были немыслима без имен Delage, Talbot, SIMCA, Германия гордилась брендами Horch и NSU точно так же, как британцы гордились автомобилями Triumph и Wolseley, а американцы – Cord и Packard.

Автомобильные компании, а с ними и марки, прекращают существование и в нынешнем ХХI столетии. Ну что ж, проводим в историю потери последних трех десятилетий. В том числе и очень хорошо нам знакомые.

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