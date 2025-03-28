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13 исчезнувших марок автомобилей — фотоподборка

ЗИЛ, Москвич, ЗАЗ и ЛуАЗ, SAAB, Mercury, Rover... — эти и другие старые бренды совсем недавно стали достоянием истории. Почему так получилось?

В длинной, более чем вековой автомобильной истории сотни и даже тысячи марок, успев или не успев блеснуть, прекратили свое существование.

Некоторые были известны десятилетиями, а машины с их логотипом разошлись по миру большими или даже огромными тиражами. Иные бренды существовали лет пять, а то и вовсе год-два. Среди них были и особенно известные, прославленные, казавшиеся вечными.

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Некоторые бренды, по сути, числились даже частицами национального достояния стран, где они появились. Когда-то Франция были немыслима без имен Delage, Talbot, SIMCA, Германия гордилась брендами Horch и NSU точно так же, как британцы гордились автомобилями Triumph и Wolseley, а американцы – Cord и Packard.

Автомобильные компании, а с ними и марки, прекращают существование и в нынешнем ХХI столетии. Ну что ж, проводим в историю потери последних трех десятилетий. В том числе и очень хорошо нам знакомые.

Oldsmobile – одна из старейших марок не только в Америке, но и мире. Фирма существовала с 1897 года. До 2004-го под именем Oldsmobile продали более 35 миллионов машин. Но спрос упал, а последней моделью стал скромный седан по имени Alero.
Под маркой Rover велосипеды в Британии начали делать аж в 1887-м, а через два года — автомобили. Бренд входил в разные концерны, побывал и в руках фирмы BMW, которая в итоге спихнула его китайцам. Последним в истории марки в 2005 году стал Rover 75.
Больше всех в ХХI веке пострадали американцы. Престижная марка Mercury, существовавшая с 1938 по 2010 годы, занимала место Ford и Lincoln. Среди последних моделей был классический седан Mercury Grand Marquis – аналог Ford Crown Victoria и Lincoln Town Car.
ЗИЛ – один из многолетних и самых мощных флагманов советского автопрома. Не стало ни грузовиков, ни легендарных лимузинов-членовозов ЗИЛ. Последним серийным из них так и остался архаичный с позиций ХХI столетия ЗИЛ-41047.
Еще одна американская потеря – марка Plymouth, существовавшая с 1928 года. Марка была, в общем-то, народная, но и ей не свезло – не устояла перед конкурентами, в том числе импортными. Последней моделью стал скромный седан Plymouth Neon.
Ушел в небытие и Pontiac, бренд, под которым автомобили делали с 1926 года. А основана экипажная фабрика и вообще была в 1899-м. История закончилась довольно невзрачным семейством Pontiac G6 с моторами объемом 2,4 и 3,9 л.
Марка Тatra появилась в 1919 г. На них ездили президенты страны. Последней легковой Татрой стал седан модели 700 с 231-сильным мотором V8. Это была модернизация модели начала 1970-х. Грузовики Tatra выпускают до сих пор.
Уход со сцены марки SAAB — огромная потеря. Последние 197 автомобилей моделей 9-3 и 9-5 собрали в 2010-м. Фирму не спасло и сотрудничество с GM. А желающих вложить большие деньги в сомнительное с точки зрения коммерции предприятие не нашлось.
И еще одна американская марка — Saturn. У нее, правда, короткая история: 1983-2010 гг. И делали под именем Saturn перелицованные автомобили иных марок, входящих в GM. Закончилось все моделью Astra – копией опелевской Астры.
Завод в Запорожье существовал с 1863 года, а знаменитые Запорожцы делал с 1961-го. Последние десятилетия в Запорожье выпускали немного измененные Chevrolet. ZAZ Lanos стал последним автомобилем этой марки.
Немного раньше ушел от нас и бренд ЛуАЗ. Не такой, конечно, известный, как ЗАЗ, но многим памятный. Помимо компактных внедорожников, на заводе в постсоветские времена собирали автомобили ВАЗ, делали автобусы. А последним автомобилем стал ЛуАЗ-1302 с 53-сильным мотором.
Польский FSO (Фабрика легковых автомобилей) производил машины с 1951 года. В 1978-м сделали хэтчбек Polonez. Несколько раз модернизированный, под именем FSO Polonez Caro он стал последней моделью предприятия, выпуск которой, наконец, свернули в 2002 году.
И наконец — национальное достояние Румынии: марка ARO, существовавшая с 1957 по 2006 годы. В начале 2000-х румынский завод пытался сотрудничать с нашим — черкесским, делавшим внедорожники Derways на румынских шасси. Но дела шли все хуже.
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Канунников Сергей
Фото:компании-производители
28.03.2025 
Фото:компании-производители
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