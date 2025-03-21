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Британцы, немцы, шведы, корейцы... — они тоже делали клоны чужих машин!

Эксперт Канунников напомнил, кто еще кроме китайских автопроизводителей занимался копированием автомобилей конкурентов.

Копирование китайскими заводами европейского, корейского и японского дизайна – излюбленная журналистская тема. Правда, присмотревшись к китайским машинам внимательней, понимаешь: это вовсе не точные копии, а образцы, сделанные «по мотивам». Поэтому доказать копирование невозможно, да никто всерьез этим заниматься и не будет.

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Такой период ученичества проходили в свое время многие уважаемые – в том числе и дожившие до наших дней – компании из разных стран. Просто китайцы сильно запоздали, а потом наверстывали.

Отечественный автопром оставим в стороне, о нем и так сказано уже много. Итак, кто кого клонировал – смотрим и удивляемся.

SsangYong Chairman – корейский вариант очень уважаемого во всем мире Mercedes-Benz W140.
Bristol 400 пусть и неточно, но все же копировал стилистику знаменитых баварских машин 1930-х.
Немецкая Maico 500 – не единственная, но одна из самых ярких попыток «отгрызть» хоть немного от успеха легендарного Жука.
Asia Rocsta – маленький братик американского Джипа.
Конечно же, Land Rover оказал влияние на создателей Nissan Patrol первого поколения.
Швейцарский Monteverdi Safari сочетал американские шасси и узлы со стилистикой британского внедорожника Range Rover.
В поисках своего собственного пути шведы не торопясь копировали американские модели. На фото – Volvo PV60 и Chevrolet Master.
Конечно, Triumph TR8 далеко не копия FIAT X1/9, но от ощущения духовной близости автомобилей не уйти.
Первая Toyota AA представляла собой немного упрощенный Chrysler Airflow.
Не правда ли, Mitsubishi 500 немного напоминает наш ЗАЗ-965? У них просто общий предок – итальянский FIAT 600.
Японские представительские автомобили 1960-х были похожи на американские. Как Mitsubishi Debonair 1964-го на Lincoln Continental 1961-го.
Конечно, культовый ныне Datsun 240Z не копия Jaguar E-Type, но влияние угадывается. Японцы в первую очередь ориентировали автомобиль на тот же американский рынок, что и британцы.
Ford Mustang третьего поколения ну очень походил на Mitsubishi Galant 2000 Touring. Но теперь приоритет был у японцев.
Редчайший случай: наша Победа послужила примером для британского седана Standard Vanguard. Хотя британцы в этом сознаваться не любят.
Asia Rocsta R2 явно сделали не без влияния Mitsubishi Pajero.
  • А в этой галерее вы найдете автомобили СССР, которые чуть не стали серийными.

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Канунников Сергей
Фото:фирмы-производители
Количество просмотров 37
21.03.2025 
Фото:фирмы-производители
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