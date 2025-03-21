Британцы, немцы, шведы, корейцы... — они тоже делали клоны чужих машин!

Эксперт Канунников напомнил, кто еще кроме китайских автопроизводителей занимался копированием автомобилей конкурентов.

Копирование китайскими заводами европейского, корейского и японского дизайна – излюбленная журналистская тема. Правда, присмотревшись к китайским машинам внимательней, понимаешь: это вовсе не точные копии, а образцы, сделанные «по мотивам». Поэтому доказать копирование невозможно, да никто всерьез этим заниматься и не будет.

Такой период ученичества проходили в свое время многие уважаемые – в том числе и дожившие до наших дней – компании из разных стран. Просто китайцы сильно запоздали, а потом наверстывали.

Отечественный автопром оставим в стороне, о нем и так сказано уже много. Итак, кто кого клонировал – смотрим и удивляемся.

А в этой галерее вы найдете автомобили СССР, которые чуть не стали серийными.