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Воровство автодизайна — 22 скандала в картинках

Авторское право – самая сомнительная область юриспруденции. Иначе как бы могли появиться на свет десятки автомобилей, так похожих друг на друга? В нашей подборке – яркие примеры «цельностянутых» машин и их «прообразов».

Китайцы считались самыми отчаянными автоплагиаторами. Хотя и не все: самые цивилизованные марки Поднебесной давно сотрудничают с европейскими дизайн-бюро либо берут в штат известных художников, а то и создают собственные студии.

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Но почему только китайцы? Точно так же начинали корейцы, да и японцы. Не гнушались плагиата даже самые мощные сегодня бренды.

В СССР автомобильные конструкторы и дизайнеры подробно или в общих чертах копировали наработки западных коллег. Да, ЗАЗ-965 = Fiat 600 и т.д.

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Хотя бывало и наоборот, наши идеи несанкционированно утекали за рубеж. Яркий пример – английский Standard Vanguard, точь-в-точь Победа ГАЗ М20. А европейцы «списывали» и друг у друга, и у американцев. Сплошь и рядом. Кто только не повторял изгиб Хофмайстера, не пытался копировать Поля Брака…

Есть мода, в том числе на автомобили, которая развивается. И если это не подтверждено документально, я не утверждаю, что кто-то что-то у кого-то стащил. Пусть даже иногда это кажется очевидным… Но давайте уже посмотрим на примеры автоплагиата.

Копия Daewoo Matiz – Chery QQ. Внешне кузов скопирован настолько точно, что некоторые элементы (двери, капот) от прообраза подходили к копии и наоборот.
ЗАЗ-966, производившийся с 1967 по 1972 годы, очень напоминал немецкий NSU Prinz 4, который появился в 1961 году. Но шасси этих машин сильно отличались.
Китайский Landwind X7 появился в 2014 году и был почти неотличим от Range Rover Evoque. Премьера же Range Rover Evoque состоялась до того, как его внешность запатентовали в КНР.
Китайский Hawtai Boliger B35 очень похож на Porsche Cayenne первого поколения – из-за весьма характерных форм кузова.
ЗИЛ-111 и ГАЗ-13 Чайка конца 1950-х годов и Packard Patrician и Packard Carribian 1955-1956 годов. Советские машины не были точными копиями американских, хотя сильно напоминали их.
Прототип ВАЗ 2Э1101 1973 года (предшественник Нивы) и Honda, появившаяся в 1967 году.
ВАЗ-2151 2002 года похож на Ford Fusion. Но работа над этими двумя автомобилями шла параллельно. Заподозрить никого в плагиате нельзя. Идеи витают в воздухе.
Lada C 2007 года, созданный совместно с канадцами из Magna International: решетка радиатора от Audi, а сзади концепт очень похож на Volvo SCC 2001 года.
Французы из Renault заимствовали идеи у наших — белорусов с МАЗа, создавших к 1988 году прототип модульного магистрального автопоезда МАЗ-2000 «Перестройка».
В конце 1980-х годов А. Беляков представил дизайн новой Нивы, а в 1998 году дебютировала Honda HR-V. В 1997 году появился Subaru Forester с беляковской задней частью.
Lada XRAY с иксообразным рисунком передней части появился в 2012 году. В 2015 году дизайн скопировала Mitsubishi, а в 2017 году – Changan CS35.
Скандальный Shuanghuan SCEO, выпускаемый с 2006 года на базе Isuzu, копирующий спереди Toyota Land Cruiser Prado, а сзади – BMW X5 первого поколения.
BYD S8 2006 года. Не нужно долго всматриваться, чтобы увидеть сходство передней части с Mercedes-Benz CLK 2002 года. А сзади – ну точно Renault Megane CC.
Эмблема BYD (кстати, это сокращение от английской фразы Build Your Dreams, воплоти свои мечты) – это «творчески переосмысленный» знаменитый на весь мир «пропеллер» марки BMW.
Lincoln Continental десятого поколения, впервые показанный в Нью-Йорке весной 2015 года, – сборник цитат. Перед – от Ягуара, зад – от Audi Prologue 2014 года, а в профиль – Bentley Сontinental Flying Spur.
Ford Explorer похож на Range Rover, что лучше всего видно по скошенному заднему свесу, характерным задним фонарям, зачерненным стойкам кузова и хромированной планке на крышке багажника. Но Форд тогда владел британской компанией.
Ford Mondeo, он же американский Fusion, получил в 2012 году решетку радиатора а-ля Aston Martin. Разумеется, фордовцы имели на это право, так как на тот момент они владели знаменитой британской маркой.
Mitsuoka Viewt, сделанная на базе Nissan March/Micra, похожа на благородного «англичанина» Jaguar Mark 2 1963 года. Конечно, свой поступок японцы объяснили желанием отметить 30-летие модели, выразить свое уважение.
Чем вдохновлялись авторы Geely GE 2009 года? Автомобилем Rolls-Royce Phantom. Но, вероятно, настоящей машины у китайцев тогда не было, и они вынуждены были ориентироваться на плохие фотографии.
Jeep Wrangler? Нет. Это произведение марки BAW концерна BAIC. Модель называется BJ40.
Еще один BAIC, он же BAW – BJ80. Прообраз угадывается сразу. Конечно, это Mercedes-Benz G-класса, знаменитый Гелендваген. И было бы даже удивительно, если бы китайцы его не скопировали.
Changan Alsvin V7, продемонстрированный на Московском автосалоне в 2016 году, оказался подозрительно похож на Lada Vesta, особенно сзади.
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Пименов Илья
Фото:компании-производители
Количество просмотров 56
21.02.2025 
Фото:компании-производители
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