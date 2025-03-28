Отличный способ облегчить замену аккумулятора в машине
После снятия аккумуляторной батареи во многих машинах сложно в узкой щели закрепить прижимную планку. В «Советах бывалых» были предложения заменить крепежный болт более длинным. Предлагалось также сначала наживить планку, оттянуть ее вверх (магнитом или шнуром), а затем через образовавшийся зазор ставить батарею.
Я делаю проще.
Опускаю АКБ на место. Вставляю болт в головку с удлинителем, надеваю на него крепежную планку, накидываю веревочную петлю, удерживая ее концы вместе с ручкой ключа. Веревка не позволяет планке и болту выпасть из головки – можно ввести детали через узкий зазор вдоль батареи.
Когда болт наживлен на несколько оборотов, вытягиваю веревку.
Подобным способом можно воспользоваться и в других случаях, когда надо зафиксировать деталь в узком пространстве с ограниченным доступом.
А. Клюев, Московская область
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