Отличный способ облегчить замену аккумулятора в машине

Читатель «За рулем» облегчил установку прижимной планки аккумулятора в авто

После снятия аккумуляторной батареи во многих машинах сложно в узкой щели закрепить прижимную планку. В «Советах бывалых» были предложения заменить крепежный болт более длинным. Предлагалось также сначала наживить планку, оттянуть ее вверх (магнитом или шнуром), а затем через образовавшийся зазор ставить батарею.

Я делаю проще.

Опускаю АКБ на место. Вставляю болт в головку с удлинителем, надеваю на него крепежную планку, накидываю веревочную петлю, удерживая ее концы вместе с ручкой ключа. Веревка не позволяет планке и болту выпасть из головки – можно ввести детали через узкий зазор вдоль батареи.

Приспособление для установки прижимной планки аккумулятора

Когда болт наживлен на несколько оборотов, вытягиваю веревку.

Подобным способом можно воспользоваться и в других случаях, когда надо зафиксировать деталь в узком пространстве с ограниченным доступом.

А. Клюев, Московская область

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