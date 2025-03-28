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Отличный способ облегчить замену аккумулятора в машине

Читатель «За рулем» облегчил установку прижимной планки аккумулятора в авто

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Как улучшить крепление клеммы аккумулятора за пару секунд — простой лайфхак

После снятия аккумуляторной батареи во многих машинах сложно в узкой щели закрепить прижимную планку. В «Советах бывалых» были предложения заменить крепежный болт более длинным. Предлагалось также сначала наживить планку, оттянуть ее вверх (магнитом или шнуром), а затем через образовавшийся зазор ставить батарею.

Я делаю проще.

Опускаю АКБ на место. Вставляю болт в головку с удлинителем, надеваю на него крепежную планку, накидываю веревочную петлю, удерживая ее концы вместе с ручкой ключа. Веревка не позволяет планке и болту выпасть из головки – можно ввести детали через узкий зазор вдоль батареи.

Приспособление для установки прижимной планки аккумулятора
Приспособление для установки прижимной планки аккумулятора

Когда болт наживлен на несколько оборотов, вытягиваю веревку.

Подобным способом можно воспользоваться и в других случаях, когда надо зафиксировать деталь в узком пространстве с ограниченным доступом.

А.Клюев, Московская область

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Ревин Алексей
Фото:А. Клюев
Количество просмотров 6
28.03.2025 
Фото:А. Клюев
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