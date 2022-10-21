Как сделать аккумулятор быстросъемным - водительская хитрость

На Nissan Almera G15 неудобно откручивать штатный болт крепления АКБ. Я заменил его болтом длиной 200 мм.
Длину резьбовой части, необходимую для фиксации планки АКБ, определяем по старому болту. Потом устанавливаем гайку с хорошо затянутой контргайкой.
Зимой снимать батарею намного быстрее.
Н. Москвин, г. Нижневартовск
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
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