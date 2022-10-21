Как сделать аккумулятор быстросъемным — водительская хитрость — журнал За рулем

Как сделать аккумулятор быстросъемным - водительская хитрость

Решение простое, а зимой оцените!

Материалы по теме
Как проверить аккумулятор — простой способ

На Nissan Almera G15 неудобно откручивать штатный болт крепления АКБ. Я заменил его болтом длиной 200 мм.

Длину резьбовой части, необходимую для фиксации планки АКБ, определяем по старому болту. Потом устанавливаем гайку с хорошо затянутой контргайкой.

Зимой снимать батарею намного быстрее.

Н. Москвин, г. Нижневартовск

Как сделать аккумулятор быстросъемным — водительская хитрость

Материалы по теме
Названы регионы, где детей можно отпускать одних в школуШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Материалы по теме
Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Как быстро оживить разряженный аккумулятор, узнайте тут.
  • «За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: Н. Москвин

Наше новое видео
Сборка началась! 4 важных факта о новом российском автозаводе
226 л.с., 4WD, от 3,6 млн рублей — еще один крутой кроссовер из Китая
Как собирают электромобили в России (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров381
Оцените материал
0:—1

Отзывы о Nissan Almera (7)

Nissan 2008 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

доступный по цене автомобиль произведенный за рубежом, не кривыми с бадуна руками, качество полностью соответствует каждому затраченному рублю. мягкий ход, не в пример Логану, хотя ходовка реновская.

Недостатки:

107 лошадей при её массе маловато, для быстрого обгона длинномера по трассе, да и по городу тоже.

Комментарий:

для этого авто идеал был бы движок 1,8, такие ставили на универсалы, но к сожалению в Россию их не поставляли. (в Испании вроде собирали)

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: