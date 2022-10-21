Как сделать аккумулятор быстросъемным - водительская хитрость

Решение простое, а зимой оцените!

Материалы по теме Как проверить аккумулятор — простой способ

На Nissan Almera G15 неудобно откручивать штатный болт крепления АКБ. Я заменил его болтом длиной 200 мм.

Длину резьбовой части, необходимую для фиксации планки АКБ, определяем по старому болту. Потом устанавливаем гайку с хорошо затянутой контргайкой.

Зимой снимать батарею намного быстрее.

Н. Москвин, г. Нижневартовск

Материалы по теме Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Как быстро оживить разряженный аккумулятор, узнайте тут.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.



