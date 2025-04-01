«За рулем» в апреле: что взять вместо Камри; «женим» смартфон со штатной медиа; отмечаем юбилей «копейки»
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 4/2025 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Новый автозавод-гигант в России: нужен он или нет
- Avatr 11, Volkswagen ID.Every1 и другие новинки
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Рамный внедорожник Tank 400 – на замену Prado?
- Mazda CX-50 из Китая
- Тяжелый Rox 01 – чем он отличается от пылесоса
- Jetour Dashing: полный привод!
ЗР АКТИВ
- Чем опасен договор цессии
- Придумано в Москве – разойдется по России
- Транспондеры: какой выгоднее?
- Плохие дороги и как с ними бороться
- СИМ: правила и штрафы
ЗР ТЕСТ
- Subaru Forester – что против него могут обновленный Hongqi HS5 и бестселлер Geely Monjaro
ЗР ЭКСПЕРТ
- Приводные ремни для автомобилей Лада – есть надежные!
- Блок цилиндров: чугун против алюминия
- Синхронизируем смартфон со штатной медиасистемой автомобиля
- Аккумуляторные пылесосы: как не купить хлам?
- Новые летние шины Torero
ЗР РЕСУРС
- Mercedes-Benz GLK: что сломается быстрее?
- Сварочные аппараты для гаража и дачи
- 8-ступенчатый автомат Aisin для автомобилей Toyota, Volkswagen, Volvo и Peugeot
- Вторичка: что купить вместо седана Toyota Camry
- Выбираем б/у: Hyundai i30
- Парк ЗР. Haval F7 после 20 тысяч км
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- К 55-летию АВТОВАЗа: история создания ВАЗ-2101
- Новый бренд: Junfeng Q35
- Пикап GWM Poer после обновления
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.04.2025
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