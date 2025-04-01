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«За рулем» в апреле: что взять вместо Камри; «женим» смартфон со штатной медиа; отмечаем юбилей «копейки»

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» № 4/2025 – это:

ЗР МОМЕНТ

  • Новый автозавод-гигант в России: нужен он или нет
  • Avatr 11, Volkswagen ID.Every1 и другие новинки

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Рамный внедорожник Tank 400 – на замену Prado?
  • Mazda CX-50 из Китая
  • Тяжелый Rox 01 – чем он отличается от пылесоса
  • Jetour Dashing: полный привод!

ЗР АКТИВ

  • Чем опасен договор цессии
  • Придумано в Москве – разойдется по России
  • Транспондеры: какой выгоднее?
  • Плохие дороги и как с ними бороться
  • СИМ: правила и штрафы

ЗР ТЕСТ

  • Subaru Forester – что против него могут обновленный Hongqi HS5 и бестселлер Geely Monjaro

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Приводные ремни для автомобилей Лада – есть надежные!
  • Блок цилиндров: чугун против алюминия
  • Синхронизируем смартфон со штатной медиасистемой автомобиля
  • Аккумуляторные пылесосы: как не купить хлам?
  • Новые летние шины Torero

ЗР РЕСУРС

  • Mercedes-Benz GLK: что сломается быстрее?
  • Сварочные аппараты для гаража и дачи
  • 8-ступенчатый автомат Aisin для автомобилей Toyota, Volkswagen, Volvo и Peugeot
  • Вторичка: что купить вместо седана Toyota Camry
  • Выбираем б/у: Hyundai i30
  • Парк ЗР. Haval F7 после 20 тысяч км

А также:

  • Они сражались за Родину: редкие танки Великой Отечественной
  • Герои огненных лет: легендарный броневик БА-64
  • ГАЗ-13 Чайка на фоне зарубежных одноклассников
  • К 55-летию АВТОВАЗа: история создания ВАЗ-2101
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Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 31
01.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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